موقع أمريكي: دبي وجهة مستثمري العقارات العالميين

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «ورلد بروبيرتي جورنال» الشبكي الأمريكي، دبي، بأنها مدينة الشمس المشرقة، وقبلة المستثمرين العالميين الراغبين بالاستثمار في شراء العقارات.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون وأخبار العقارات حول العالم تقريراً أمس يتضمن مقارنة بين دبي ومدينة «ميامي» بولاية «فلوريدا» الأمريكية، والتي يقع بها مقر إدارة الموقع، من حيث جاذبيتهما للمستثمرين العقاريين العالميين، موضحاً أن دبي تتفوق على «ميامي» في بعض الجوانب المهمة، ومنها أن دبي لا تفرض ضرائب على الدخل ولا على الأرباح الرأسمالية، ما يجعلها أكثر جاذبية لراغبي شراء العقارات وأكثر قدرة على استقطابهم.

وأضافت المقارنة أن دبي تتفوق أيضاً في كونها تُدر على المستثمرين العقاريين عائدات على استثماراتهم أعلى من تلك التي تُدرها عليهم استثماراتهم العقارية في أوطانهم، الأمن خصوصاً فيما يتعلق بالمستثمرين القادمين من أوروبا والمملكة المتحدة وعليه، فإن دبي استقطبت بالفعل خلال السنوات الأخيرة أعداداً كبيرة من المستثمرين العقاريين الأوروبيين والإنجليز.

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