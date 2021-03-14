«جمارك دبي» تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل 2021

المصدر: دبي - البيان

تَسلم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي شهادة حصول الدائرة على اعتماد أفضل بيئة عمل لعام 2021، التي تمنحها المنظمة الأمريكية «غريت بليس تو ورك»، بناءً على الاستبانة الخاصة بمؤشر الثقة التي تم طرحها على الموظفين لقياس تجربتهم في العمل بجمارك دبي، جرى تسليم الشهادة في المقر الرئيس للدائرة، بحضور إبراهيم المغربل مدير عام غريت بليس تو ورك في الإمارات والكويت وعُمان وقطر، ودينزيل آلن واشنطون، مدير علاقات العملاء في غريت بليس تو ورك، وعدد من المديرين التنفيذين ومديري الإدارات بالدائرة.وجاء الحصول على الشهادة بناءً على مؤشر الثقة والذي تحقق من خلاله نتائج إيجابية، حيث تم الاستناد على معايير تقييم رئيسية حققت فيها جمارك دبي نِسباً مرتفعة منها فعالية وتأثير الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين.

وقال أحمد محبوب مصبح: إن حصول جمارك دبي على الشهادة، وتميزها كأفضل جهة جمركية عالمياً تحصل على هذا الاعتماد، يأتي في إطار حرصنا الدائم على توفير بيئة العمل الإيجابية التي تسهم في قدرة الموظف على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مؤكداً أن موظفي الدائرة يستحقون الأفضل دائماً لما يبذلونه من جهود ومساهمات في دعم بيئة ومسيرة العمل، والمساهمة الإيجابية في دعم وتسهيل التجارة وحركة المسافرين المتنامية، وتقديم مبادرات وخدمات جمركية إلكترونية وذكية مرموقة على مدار الساعة تفوق توقعات العملاء الذين وصلت نسبة سعادتهم عن هذه الخدمات الجمركية إلى 98%.

وأكد إبراهيم المغربل أن جمارك دبي زرعت في نفوس موظفيها العَزم على النجاح والتميز، فقد أظهر الموظفون مستوى عالياً من المرونة والقدرة على التأقلم مع التغيرات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز