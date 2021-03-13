فرصة لعملاء الإمارات للتسوق من متاجر «أمازون» العالمية مباشرة

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت «أمازون» عن إضافة أكثر من 15 مليون منتج ضمن فئات متنوعة من «أمازون المملكة المتحدة» والتي بإمكان العملاء في الإمارات الوصول إليها بشكل مباشر عبر «amazon.ae». وتعد هذه المنتجات الجديدة المضافة تحت مظلة «متجر أمازون العالمي» الذي يقدم مجموعة متنامية من أفضل المنتجات الدولية بأفضل الأسعار للعملاء وبذلك يمكن لعملاء «Amazon.ae» الاختيار من بين ملايين المنتجات العالمية التي تشحن من «أمازون» الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



وعند شراء المنتجات من أمازون المملكة المتحدة مباشرة من متجر «Amazon.ae»، تتوافر خدمة التوصل الدولي حتى المنزل وفي يومين، وذلك للمنتجات المتنوعة ضمن فئات عديدة مثل الإلكترونيات والأزياء ومنتجات الجمال ومنتجات العناية الشخصية والأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ والكتب وغيرها. ولتسهيل عملية التسوق، يمكن للعملاء في الإمارات التسوق من صفحة متجر أمازون العالمي واستعراض الأسعار بالدرهم الإماراتي شاملة جميع الضرائب والرسوم، ومن ثم الدفع بالعملة الإماراتية أيضاً.



وتشمل خيارات التوصيل الدولي لمنتجات متجر أمازون العالمي المتاحة على متجر «Amazon.ae»:



• أمازون المملكة المتحدة: توصيل سريع في يومي عمل عند اختيار الشحن ذي الأولوية، وفي 6 أيام عمل عند اختيار التوصيل العاجل للطلبات من المملكة المتحدة.



• أمازون الولايات المتحدة: توصيل سريع في يومي عمل عند اختيار الشحن ذي الأولوية، وفي 7 أيام عمل عند اختيار التوصيل العاجل للطلبات من الولايات المتحدة.



وبالنسبة لأعضاء برنامج برايم في الإمارات، فتشمل خيارات التوصيل الدولي من متجر أمازون العالمي ما يلي:



• التوصيل الدولي المجاني لجميع المنتجات المؤهلة ضمن برنامج برايم للطلبات التي تزيد قيمتها على 100 درهم، سواء من أمازون الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.



ويمكن لعملاء متجر «Amazon.ae» التسوق من منتجات أمازون المملكة المتحدة من خلال تحميل تطبيق «أمازون للتسوق»، أو زيارة صفحة متجر أمازون العالمي المتوافرة مباشرة على «www.amazon.ae» باللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن تسديد ثمن المشتريات كافة على متجر «Amazon.ae» من خلال خيارات الدفع الإلكتروني، والتي تشمل بطاقات الائتمان وبطاقة الخصم المباشر، وخيارات التقسيط من البنوك المحلية.

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