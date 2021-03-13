148.9 ملياراً أصول «اتصالات» و«دو» بنهاية 2020 بنمو 2.61 %

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أظهر رصد تحليلي لـ«البيان الاقتصادي»، ارتفاع أصول (موجودات) شركتي الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 2.61 % أو ما يعادل 3.79 مليارات درهم في العام الماضي 2020.

وبحسب الرصد، الذي استند إلى البيانات المالية للشركتين، زادت أصول «اتصالات» و«دو» من 145.09 مليار درهم في 2019 إلى 148.9 مليار درهم في 2020، حيث زادت أصول «اتصالات» بنسبة 3.7% من 128.26 ملياراً إلى 133.02 مليار درهم، فيما انخفضت أصول «دو» بنحو 5.7% من 16.8 مليار درهم إلى 15.8 مليار درهم.

وتوزّعت الأصول بواقع 94.54 مليار درهم أصول غير متداولة في العام الماضي بنمو قدره 2.88 % تشمل 83.3 مليار درهم أصول غير متداولة لشركة «اتصالات» و11.2 مليار درهم لـ«دو»، فيما بلغت قيمة الأصول المتداولة نحو 54.34 مليار درهم بنمو 2.15 % منها 49.69 ملياراً لاتصالات و4.64 مليارات لشركة دو.

الإيرادات

وانخفض إجمالي إيرادات الشركتين من 64.77 مليار درهم في 2019 إلى 62.8 مليار درهم في العام الماضي بواقع 51.7 ملياراً لاتصالات و11.08 ملياراً لدو، فيما ارتفع ربح العام للشركتين بنسبة 4.75 % من 11.22 مليار درهم إلى 11.76 مليار درهم موزع بواقع 10.3 مليارات لاتصالات و1.44 مليار لدو.

واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من إيرادات «اتصالات» في العام الماضي، بواقع 31 مليار درهم فيما بلغت الإيرادات من المغرب نحو 7.8 مليارات درهم و4.17 مليارات درهم من مصر 2.93 مليار درهم من باكستان و6.69 مليارات درهم إيرادات أخرى.

بينما تأتي إيرادات «دو» بشكل رئيسي من الإمارات، حيث يتم توزيعها إلى 4 قطاعات أعمال رئيسة تشمل الهاتف المتحرك، والهاتف الثابت والبيع بالجملة، والخدمات الأخرى وتضم خدمات البث والتجوال الدولي ومشاركة الموقع.

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