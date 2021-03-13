«كريدي سويس»: ارتفاع أسهم دبي يدعم انتعاش قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة

المصدر: (دبي- سيد صالح)

رصد بنك «كريدي سويس» ارتفاعاً ملحوظاً في الأسهم المُدرجة بسوق دبي منذ بداية العام الجاري، وتوقع أن يؤدي إلى تحسن في أداء أسهم الشركات بالقطاعات الرئيسة في اقتصاد دبي، وخاصةً قطاع السياحة، ما يعزز انتعاش هذه القطاعات.

وأدلى فهد إقبال، رئيس قسم الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتصريحات تلفزيونية لوكالة «بلومبيرغ» في دبي، للتعقيب عن أداء أسهم دبي منذ مطلع 2021.

وذكر إقبال أن أسهم دبي ارتفعت نحو 2.2% منذ مطلع العام، وأن مؤشرات انتعاش السوق بدأت تظهر خلال الفترة الأخيرة، وتحمل معها إمكانية التعافي في بعض القطاعات الرئيسة باقتصاد الإمارة، والتي تضررت من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19».

وأوضح أن الآمال بشأن تعافي هذه القطاعات، ومن أبرزها قطاع السياحة، قد تعززت أيضاً نتيجة السرعة في تنفيذ برنامج التطعيم باللقاحات المضادة للجائحة، والذي تتبناه حكومة دبي منذ فترة.

وقال فهد إقبال: «نرى أن القطاعات التي تحظى بالتركيز في الشرق الأوسط هي القطاعات التي يعتمد عليها التعافي فعلياً وهي القطاعات الموسمية. وإذا تحدثنا عن دبي، فهي تتفوق بفارق هائل عن الباقين فيما يتعلق بهذه النوعية من الفرص. لذا، فنحن يقيناً نتطلع إلى مواصلة دبي لاتجاهها التصاعدي».

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