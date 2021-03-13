«مكنزي»: الإمارات نموذج اقتصادي جديد

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مؤسسة «مكنزي» الأمريكية للدراسات الاستشارية والمهنية أن الإمارات تشهد حالياً فترة تحول اقتصادي واجتماعي هائلة.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التحول يتمثل في تَبَني نموذج اقتصادي جديد يعتمد بالأساس على العلم والمعرفة وتَبَني التقنية الحديثة بكافة مفاهيمها وتطبيقاتها العصرية.

وأضافت المؤسسة أن أبرز معالم التحول الاجتماعي تتمثل في اتجاه الشباب الإماراتي إلى العمل بالقطاع الخاص.

ونشرت «مكنزي» على موقعها الشبكي تقريراً عن اهتمام الإمارات بإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة من أصحاب المواهب العالية لقيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة في الوقت الراهن.

وذكر التقرير أن الإمارات تُعد هذا الجيل الجديد من خلال إشراكه في برامج ودورات تدريبية متقدمة ومكثفة، كي يتعلم فيها مهارات القيادة وأيضاً الاتصال مع مرؤوسيه، فضلاً عن صقل مهاراته التقنية وتعزيز قدراته على التعامل مع التقنية العصرية.

وذكر تقرير «مكنزي» أن تفشي جائحة «كوفيد-19» في أنحاء العالم خلال العام الماضي أكد أهمية هذه النوعية من البرامج ،وعزز اهتمام الإمارات بها مع الاتجاه إلى تنظيمها عن بُعد، وذلك في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى احتواء الجائحة.

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