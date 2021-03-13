3 أسهم تستحوذ على 60% من سيولة السوقين في أسبوع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع سيطرة الترقب والحذر على معنويات المستثمرين انتظاراً لمحفزات جديدة في الوقت الذي تجاوزت السيولة حاجز 5.2 مليارات درهم مع تركزها بشكل رئيسي في 3 أسهم وهي «أبوظبي الأول» و«الدار» و«العالمية القابضة»،

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.16% إلى 2573.48 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والاتصالات والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي 1.5% عند 5606.8 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 5.23 مليارات درهم منها 4.4 مليارات في أبوظبي و833.67 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.46 مليار سهم موزعة بواقع 806.9 ملايين في أبوظبي و659.37 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 27.3 ألف صفقة.

السهم القيادي

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن مؤشر أبوظبي عوض بعضاً من خسائره مع نهاية الأسبوع لكنه أقفل على انخفاض نتيجة تراجع السهم القيادي «أبوظبي الأول» بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح، فيما نجح سوق دبي في تعويض جميع خسائره الأسبوعية بدعم الأسهم القيادية لكنه أقفل على ارتفاع طفيف.

وأضاف دياب لـ«البيان الاقتصادي»، أن الأسهم الدفاعية تبقى المفضلة للمستثمرين وموضع التركيز في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الانتعاش من جائحة «كوفيد 19» مع تسارع عمليات التطعيم في البلاد سيكون له الأثر الإيجابي على قطاعات أخرى كالطيران والسياحة، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى معاودة الربحية إلى الشركات المدرجة.

وأشار إلى استمرار الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية بتسجيل مستويات جديدة بعد تمرير مجلس النواب الأمريكي لمشروع إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار، إضافة إلى تماسك أسعار النفط عند مستويات جيدة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.43% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 4.95%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 1.8%، ونما قطاع الاستثمار 1.5% على وقع مكاسب «دبي للاستثمار» 2.7% و«شعاع كابيتال» 1.43% فيما هبط «سوق دبي المالي» 1.87%.

بالمقابل، انخفض قطاع العقار 2.1% بعد هبوط «إعمار العقارية» 1.9% و«إعمار مولز» 2.26%» والاتحاد العقارية0.37% و«داماك» 8.13%، بينما صعد «إعمار للتطوير» بنسبة 2.9% و«ديار» 0.37%، ونزل قطاع النقل 0.95% مدفوعاً بهبوط «أرامكس» 2.3% و«الخليج للملاحة» 0.56% فيما زاد «العربية للطيران» 0.79%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 192.27 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 168.6 مليون درهم، ثم «أمانات» 70.7 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 70 مليون درهم.

وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 9.54%، تلاه «اكتتاب» 7.5%، ثم «سلامة» 5.4%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 40.6%، تلاه «تكافل الإمارات» 12%، ثم«مصرف السلام السودان» 8.9%.

وعمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 118.67 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والعرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 118.67 مليون درهم، موزعة بواقع 23.3 مليوناً للعرب و80.46 مليوناً للخليجيين و14.9 مليوناً للأجانب.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 3.63% مع تراجع «أبوظبي الأول» 3.89% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 1.46%، وهبط قطاع العقار 0.91% بعد تراجع «الدار» 1.35% و«رأس الخيمة العقارية» 2.8%، ونزل قطاع الطاقة 1.1% بفعل تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.63% و«طاقة» 1.43% فيما زاد «دانة غاز» 10.56%.

بالعكس، نما قطاع الاتصالات 1.59% مع صعود سهم «اتصالات» بذات النسبة، وارتفع قطاع الاستثمار 2% مدعوماً بصعود «إشراق» 3.13% و«الواحة كابيتال» 1.72% و«العالمية القابضة» 2.08%.

تزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 1.15 مليار درهم، تلاه «الدار العقارية» 1.13 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» 816.35 مليون درهم، وحقق «الإمارات للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.93%، تلاه «العربي المتحد» 13.61%، ثم «دانة غاز» 10.56%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 16.51%، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» 12.7% ثم «الوطنية للتكافل» 10.21%.

ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 34.3 مليون درهم، منها 9.46 ملايين للعرب و24.82 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 34.3 مليون درهم، موزعة بواقع 30.35 مليوناً للخليجيين و3.93 ملايين للأجانب.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو البيع الأسبوع الماضي بصافي استثمار 20.3 مليون درهم، منها مليون درهم في سوق دبي، و19.3 مليوناً في سوق أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 20.3 مليون درهم، موزعة بواقع مليون درهم في سوق دبي و19.3 مليوناً في سوق أبوظبي.

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