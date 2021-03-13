الإمارات وإندونيسيا تدفعان عجلة التحول الاقتصادي نحو المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أفاد لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، بأن إندونيسيا والإمارات ملتزمتان دفع عجلة التحول الاقتصادي نحو المستقبل، إذ تقود المعرفة والابتكار والتكنولوجيا اقتصاد البلدين. جاء ذلك في سياق «الأسبوع الإندونيسي الإماراتي» 2021 والذي أقيم الأسبوع الماضي، بالتزامن مع زيارة معالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، لإندونيسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية «انتارا نيوز» ما أفاد به الوزير الإندونيسي على حسابه الشخصي على «انستغرام»، إذ كتب: «في الأسبوع الإندونيسي الإماراتي 2021 المذهل، أشعر على نحو متزايد بأنه بالروح والرؤية نفسيهما يعد البلدان شيئاً كبيراً لمستقبل الأجيال المقبلة».

وقال إنه يتذكر أنه أبلغ الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بأن الإمارات يجب أن تصبح نموذجاً رائداً لإندونيسيا. وبرؤية تقدم البلاد، أفاد بأنه يطمح إلى الشيء نفسه أيضاً بالنسبة لإندونيسيا.

مضيفاً: «لذلك نقلت أيضاً رغبة إندونيسيا في المضي قدماً من خلال استخدام الطاقة المستدامة، وقلت أمام جميع المندوبين بكل ثقة إنه مع كل الثورة المعدنية التي لدينا، فإن إندونيسيا على استعداد لدخول سلسلة التوريد العالمية للسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة».

وشكر باندجيتان معالي الوزير المزروعي على «الهدية القيمة» من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إنشاء مسجد ومركز إسلامي، سيكون نسخة طبق الأصل من مسجد الشيخ زايد في أبوظبي في مدينة سوراكارتا.

وقال باندجيتان إن الالتزام القوي الذي قدمته إندونيسيا والإمارات بتحويل اقتصادات البلدين إلى اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا سيخلق قفزة كبيرة بالنسبة للعالم، وخاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة الحالية.

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