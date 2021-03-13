«ريبورتاج» تطرح عروضاً خاصة للأطباء والعاملين بالخطوط الأمامية

المصدر: أبوظبي-البيان

كشفت «ريبورتاج العقارية» عن إطلاق عرض خاص لدعم الأطباء والعاملين بالخطوط الأمامية في الإمارات.

ويتضمن العرض خصومات خاصة على وحدات بمشروع المارية فيستا بأبوظبي، الذي تباشر «ريبورتاج» تطويره في جزيرة المارية بأبوظبي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن العرض يؤكد حرص «ريبورتاج» وتقديرها للدور الذي يقوم به الأطباء والعاملون في الخطوط الأمامية أثناء الأزمات وحالات الطوارئ، وما قدموه من أعمال جليلة خلال فترة الجائحة.

وثمن سليمان جهود أبطال خط الدفاع الأول، والإجراءات السريعة التي اتخذتها القيادة الرشيدة بدولة الإمارات لمواجهة الجائحة، موضحاً حرص «ريبورتاج» وفي إطار التزامها بمسؤوليتها تجاه المجتمع على دعم هذه الجهود.

وذكر سليمان أن مشروع «المارية فيستا» يوفر 772 وحدة سكنية، ويمتد على مساحة بناء إجمالية تصل إلى 958 ألف قدم مربعة، بارتفاع 22 طابقاً، تشمل 216 أستوديو، و112 شقة ذات غرفة نوم واحدة، و356 شقة ذات غرفة نوم، و20 شقة ذات غرفتين، و60 شقة بثلاث غرف، و8 بنت هاوس.

ويضم «المارية فيستا» حدائق شاسعة ومسبحًا للأطفال و7 محلات تجارية وموقف سيارات مغطى و6 مصاعد واسعة وقاعة للياقة البدنية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية.

ولفت سليمان إلى إنجاز 15% من مشروع «المارية فيستا»، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بالمشروع، لاسيما في ظل موقعه المتميز بقلب أبوظبي، فضلاً عما تشهده جزيرة المارية من تطورات ملحوظة مع توالي تطوير العديد من المشاريع الجديدة سواء المكتبية أو الفندقية أو التجارية ما يعزز من تكريس مكانة الجزيرة كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة بأبوظبي.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي كذلك مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 178 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 124 وحدة سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، كما كشفت الشركة مؤخرا عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس.

وفي دبي تباشر «ريبورتاج» تطوير مشاريع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 305 فلل.

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