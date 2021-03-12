البنك الدولي: السماء حدود الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة

المصدر: دبي- سيد صالح

أشاد البنك الدولي بالخطوات التي قطعتها الإمارات على طريق منح المرأة حقوقها الاقتصادية، ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات داخل أماكن العمل.

ونشر البنك الدولي على موقعه الشبكي أمس تقريراً خاصاً عن التمكين الاقتصادي للسيدات وحقوق المرأة العاملة في الإمارات واصفاً طموحات الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة بأنها عارمة وأن السماء فقط حدودها، وذكر أن حكومة الإمارات جعلت خلال السنوات القليلة الماضية قضيتي المساواة بين النوعين والتمكين الاقتصادي للمرأة على قائمة أولوياتها.

وأضاف التقرير أن الإمارات طبقت تعديلات قانونية تاريخية في عام 2019، بقيادة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بُغية تحسين مستويات التمكين الاقتصادي للنساء وتضمنت هذه التعديلات المساواة بين السيدات والرجال في حق التقدم بطلبات لاستصدار جوازات السفر، السماح للسيدات بتولي المسؤولية عن الأسرة، وحظر التمييز على أساس النوع في التعيين بالوظائف واستبعاد السيدات الحوامل، وإلغاء القيود المفروضة على تعيين النساء في بعض القطاعات كالتعدين.

وذكر التقرير أن الإمارات أجرت خلال السنوات الأخيرة حزمة من التغييرات القانونية ذات النطاق الواسع فيما يتعلق بتشجيع المرأة على المشاركة في قوة العمل بالدولة.

وأفاد التقرير بأن أحدث خطوة ضمن هذه الحزمة إعلان الإمارات العام الماضي عن تعديلات تنص على منح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله 6 أشهر.

وأطرى التقرير على هذه الخطوة ووصفها بالتاريخية، حيث باتت الإمارات من خلالها هي الدولة الأولى والوحيدة حتى الآن على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمنح العاملين في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أصدر في 31 أغسطس الماضي المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله.

وأوضح التقرير أن كافة هذه الخطوات الإيجابية من جانب حكومة الإمارات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة منحت الإمارات قفزة هائلة في رصيدها على مؤشر «المرأة، العمل والقانون 2021»، الصادر عن البنك الدولي في نهاية الشهر الماضي، حيث حصلت الإمارات على رصيد قيمته 82.5 درجة من أصل 100 درجة، مقارنة مع 30 درجة في إصدار عام 2019.

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