«أبوظبي التجاري» يُعيّن مستشاراً لبيع حصة بشركة مصرية

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري، تعيين شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، كمستشار مالي حصري، ومنسق عملية البيع مع عدة مستثمرين مؤهلين، لبيع كامل حصته في أسهم رأسمال الشركة المصرية «الإسكندرية للخدمات الطبية».

وأضاف البنك، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس أنه بدأ عملية تسويق بيع حصته في الشركة، اعتباراً من 8 مارس الجاري، على أن يعلن عن أي تطورات أو إفصاحات جوهرية.

وكان «أبوظبي التجاري»، أعلن في ديسمبر الماضي، استحواذه على 51.54 % من رأسمال الشركة المصرية، وأكد حينها أنه يعتزم بيع كامل مساهمته، ويقوم بتعيين مستشاريه القانوني والمالي للتنسيق لاتخاذ إجراءات بيع في إطار من الشفافية والتنافس، في ضوء القوانين واللوائح السارية، والتي تتطلب قيام المشتري المحتمل لأسهم البنك في الشركة، بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة.

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