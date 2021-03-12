21 % نمو أرباح شركات التأمين في دبي 2020

المصدر: دبي- سيد صالح

رصدت شبكة «سي إن بي سي» ارتفاعاً في القيمة الإجمالية للأرباح، التي حققتها شركات التأمين الإماراتية المُدرجة في دبي بنسبة 21% على مدار العام الماضي، في ما يعد دليلاً على استفادة هذه الشركات من تداعيات تفشي «كوفيد 19».

وأجرت الشبكة مسحاً قارنت من خلاله بين الأرباح الصافية، التي حققتها شركات التأمين بدبي في نهاية 2020 مقارنة بنهاية 2019.

وأظهرت المقارنة أن شركات التأمين بالإمارة حققت أرباحاً مجمعة قيمتها 800 مليون درهم على مدار 2019، فيما حققت 1.004 مليار في 2020، أي بارتفاع سنوي 21%.

وأفادت المقارنة أيضاً بأن هذه الشركات سجّلت أرباحاً مجمعة قيمتها 114 مليون درهم عن الفصل الرابع من 2019، فيما حققت 117 مليون درهم في الفصل الرابع من 2020، أي أنها سجلت ارتفاعاً 3%.

وعلى صعيد الإيرادات المجمعة حققت الشركات 12.8 مليار درهم في 2019، بينما جنت 13.3 مليار درهم في 2020، مسجلة ارتفاعاً نسبته 4%.

وأفادت المقارنة أيضاً بأن «أورينت» تصدرت شركات التأمين بدبي في قيمة صافي الأرباح عن 2020، حيث جنت ربحاً صافياً قيمته 414 مليون درهم، مسجلة ارتفاعاً 0.2%، مقارنة مع صافي ربحها في 2019، واستأثرت «أورينت» بحصة سوقية 32% من إجمالي إيرادات شركات التأمين بدبي في العام الماضي.

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