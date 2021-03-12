مجموعات حصرية من المجوهرات في يوم الأم

المصدر: دبي- البيان

تحتفل «ملبار» ذهب وألماس، وهي واحدة من أكبر منافذ بيع المجوهرات بالتجزئة في العالم، من خلال شبكة كبيرة من منافذ البيع تزيد على 250 منفذاً منتشراً في 10 دول، بيوم الأم بتدشين مجموعة حصرية من المجوهرات، التي يمكن إهداؤها للأمهات تقديراً متميزاً لعطائهن الدائم وتضحياتهن التي لا تنتهي، وذلك في يوم 21 مارس الجاري.



وعنوان الحملة الرئيسي «أمي، جوهرة حياتي»، وكونها جزءاً من الحملة، دشنت «ملبار» ذهب وألماس مجموعة خاصة من الألماس والمجوهرات الذهبية عيار 21 و18 «قيراط». وتقدم الشركة تشكيلة من القلادات من الألماس والذهب عيار 18 مصممة خصيصاً لهذه المناسبة، حيث تعتبر الشركة هذه المناسبة فرصة جيدة للاحتفال بالجوهر الحقيقي للأمومة والتعبير عن أصدق مشاعر الحب.



ويمكن الاختيار من تشكيلة كبيرة من قلادات مجموعة «أمي» المصنوعة من أجمل لمسات اللؤلؤ والأحجار الملونة والتصميمات على شكل قلب، هذا علاوة على تشكيلة فائقة من التصميمات من الألماس والمجوهرات الذهبية من إيطاليا وسنغافورة وتركيا والبحرين والهند وغيرها، والتي يمكن إهداؤها لكل أم.

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