الاتحاد للشحن و«إكسبولانكا فريت» تنقلان لقاحات حيوية إلى مصر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، وشركة سلسلة التوريد العالمية «إكسبولانكا فريت»، عن نقل شحنة لقاحات حيوية من الهند إلى مصر.



وتعاونت الشركتان لنقل شحنة تضم 1.475 ألف جرعة من لقاحي الكزاز والخناق (الدفتيريا والتيتانوس)، اللذين يتم إنتاجهما في الهند، أكبر الدول تصنيعاً للقاحات في العالم حسب منظمة الصحة العالمية.

حيث تحظى الاتحاد للشحن باعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية، التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي، وهي مؤهلة لنقل شحنات البضائع الحساسة تجاه درجات الحرارة، والتي تتراوح بين 25 درجة مئوية فوق الصفر، و80 درجة مئوية تحت الصفر، فيما تمتثل «إكسبولانكا فريت» لشهادة المركز وممارسات التوزيع المعتمدة.



وجرت عملية النقل وفق معايير دقيقة للحفاظ على سلامة الشحنة، حيث سلمتها «إكسبولانكا فريت» إلى الاتحاد للشحن في مومباي، التي نقلتها بدورها عبر مركزها في مطار أبوظبي الدولي إلى القاهرة مع الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة بين 2 و8 درجات مئوية.



وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: تؤكد هذه الشحنة قدرة الاتحاد للشحن على نقل البضائع الحساسة لدرجات الحرارة على امتداد شبكة الوجهات، وتعزز مكانة الناقلة كونها شركة معتمدة من مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية، التابع لاتحاد النقل الجوي الدول.

ويسهم تعاون الاتحاد للطيران مع شركاء مثل «إكسبولانكا فريت» في إثراء خبرة الفريق، وتعزيز شبكة الاتحاد الواسعة لتوفير خدمات لوجستية في المناطق الأكثر حاجة لها.



وقال سينثيلناثان شانموجام، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكسبولانكا فريت»: تقوم مرونة سلسلة التوريد على تبني الصيغة المناسبة من الشركاء والمنتجات والحلول، فضلاً عن التوافق الكبير بين القيم المشتركة والإمكانات المتكاملة، وهو ما ينطبق على شراكتنا مع الاتحاد للشحن، والتي تساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا وتفعيل جهودنا نحو عالم آمن للجميع»



ونجحت «إكسبولانكا فريت» بفضل خبرتها الواسعة على مدى ثلاثة عقود وشبكتها المترابطة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكيتين بتقديم حلول متخصصة للعديد من القطاعات، بما في ذلك الأدوية، ووظفت حلول التخزين المتطور وسط درجات حرارة ثابتة ومتغيرة، وتتبع البيانات ومراقبتها الفورية طوال الرحلة، وإمكانات تسليم البضائع إلى الوجهة النهائية، للتغلب على ارتباط عملية تنفيذ المهام بالبنية التحتية والمهارات، وبالنتيجة تسيير عملية متطورة وعالية الكفاءة، يسهل اعتمادها من قبل العلامات التجارية والمصنعين، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة عبر سلسلة التوريد،



وأن الاتحاد للشحن خلال السنة الماضية حققت زيادة بنسبة 50% في عمليات شحن الأدوية، التي تتم عن طريق خدمة فارما لايف الخاصة بنقل منتجات الأدوية والرعاية الصحية، التي تتسم بحساسيتها تجاه درجات الحرارة، والتي حازت اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية، التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي، حيث أسهمت الخدمة في دعم العملاء الدوليين، وجهود ائتلاف الأمل لتلبية الطلب العالمي على لقاحات «كوفيد 19».

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