بول غريفيث: نمو أسرع متوقع لعدد المسافرين في 2020

المصدر: دبي- البيان

أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي في مقابلة خاصة مع «سي إن بي سي» عربية إن مطار دبي حافظ على موقعه كأكبر مطار دولي في العالم رغم الجائحة، متوقعاً أن يكون هناك نمو بشكل أسرع بأعداد المسافرين عبر مطارات دبي في 2021، مع ارتفاع نسبة التطعيم حول العالم.

كما توقع أن يتم استضافة ما يصل إلى 15 مليون مسافر خلال معرض إكسبو، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن معرض دبي للطيران سيساهم هو الآخر في دورته المقبلة في زيادة عدد الزوار إلى دبي.



ولفت غريفيث إلى أن المؤسسة تحتاج إلى نحو عامين للوصول إلى مستويات ما قبل كورونا، مبيناً أن القدرة الاستيعابية لمطاري دبي وآل مكتوم تصل إلى 130 مليون مسافر.



من ناحية أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن قطاع الشحن شهد تحسناً ملحوظاً خلال 2020 خاصة مع الاستفادة من طائرات الركاب في أعمال الشحن.

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