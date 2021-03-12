4.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 953 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 95 مبايعة للأراضي بقيمة 626.85 مليون درهم، و858 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 111 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، ومبايعة بقيمة 50 مليوناً في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.



وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ16 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.



وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 302 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.



وسجلت الرهونات 1.48 مليار درهم منها 71 رهن أراضٍ بقيمة 325.56 مليون درهم، و293 رهن فلل وشقق بقيمة 1.15 مليار درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 300 مليون درهم، ورهن بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 231 مليون درهم. وتم تسجيل 50 هبة بقيمة 1.03 مليار درهم كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 310 ملايين درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 196 مليون درهم.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز