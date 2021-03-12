إفصاحات وتوزيعات

- أقر مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار البيانات المالية لعام 2020، وأوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8%.

حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 273.14 مليون درهم مقابل 533.45 مليون درهم في 2019، وتم تحديد يوم 11 أبريل المقبل موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية.



- يعقد «البنك التجاري الدولي» اجتماع الجمعية العمومية في 22 مارس الجاري، للموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من خلال إصدار 430 مليون سهم جديد، بسعر إصدار قدره درهم واحد للسهم، وتعديل نص المادة 5 من النظام الأساسي لتحديد رأسمال الشركة بمبلغ 2.167 مليار درهم موزعة على 2.167 مليار سهم، جميعها أسهم قدية مدفوعة قيمتها بالكامل.



- وجه مجلس إدارة شركة «دانة غاز» باستكمال دراسة جدوى انقسام الشركة، كما قرر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 13 أبريل المقبل، للنظر في توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.5 فلوس للسهم عن العام الماضي.



- اقترح مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% على المساهمين عن العام الماضي.



- تعقد شركة «العالمية القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 14 أبريل المقبل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي.



- حددت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين موعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل؛ لمناقشة النتائج المالية لعام 2020 وتوزيعات الأرباح، وتحديد موعد الجمعية العمومية.



- أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) عن استقالة مصطفى غازي خريبة من منصبه عضواً منتدباً للشركة اعتباراً من 11 مارس 2021.



- دعت شركة الإمارات للمرطبات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني يوم 12 أبريل المقبل؛ لمناقشة البيانات المالية لعام 2020.



- حددت شركة ديار للتطوير يوم 4 أبريل المقبل لعقد اجتماع الجمعية العمومية من خلال تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني؛ وذلك لمناقشة البيانات المالية لعام 2020 وتعديل النظام الأساسي للشركة.



- تعقد شركة الصقر للتأمين اجتماعاً لمجلس الإدارة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة النتائج المالية لعام 2020 وتوزيعات الأرباح، وتحديد موعد الجمعية العمومية.



- أوصى مجلس إدارة شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» الجمعية العمومية السنوية بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة ذاتها.



- تعقد شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 5 أبريل المقبل، للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة عن العام الماضي.



- يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» في 17 مارس الجاري، للاطلاع على مستجدات الدعاوى القانونية بالشركة.



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