«أبوظبي الإسلامي» يحصد جائزة إقليمية تقديراً لاستراتيجيته الرقمية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تكريمه بجائزة خلال حفل «جوائز تجربة العميل في الخليج»، تثميناً لما يقدمه من خدمات مصرفية رقمية رائدة، خلال حفل «جوائز تجربة العميل في الخليج» 2021، حيث حصل على الجائزة ضمن فئة التحوّل الرقمي.



ويحتفي حفل «جوائز تجربة العميل في الخليج» بأعلى درجات التميّز في مجال تجربة العملاء والتحوّل الرقمي ورفاه الموظفين عبر مختلف القطاعات والصناعات. ويتم تحديد الفائزين ضمن كل فئة بحسب تصويت لجنة تحكيم مكوّنة من ثلاثة إلى ستة أعضاء، ووفقاً لمجموعة من معايير التقييم المعتمدة من قبل جامعة كرانفايلد وجمعية محترفي تجربة العملاء.



وقال فيليب كينج، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «عندما تفشّت الجائحة العالمية، استطاع المصرف بفضل استراتيجيته الخاصة بالتحوّل الرقمي، التي تضمن انتقالاً سلساً ومتدرجاً، أن يتأقلم سريعاً وبمرونة عالية مع التغيرات، التي طرأت على مشهد سلوك العملاء من دون أي انقطاع لخدماته ومنصّاته.

ونحن فخورون بهذا التكريم المرموق تقديراً لمبادراتنا الرقمية، ما يُعد شاهداً قوياً على التزامنا بضمان توفير أفضل تجربة مصرفية رقمية للعملاء بشكل مستمر.

وفي ضوء تزايد الطلب على الخدمات الرقمية عبر القطاع المصرفي، فإننا نواصل اعتماد أفضل حلول التكنولوجيا لتزويد العملاء بخدمات مصرفية آمنة ومريحة، تماشياً مع طموح أبوظبي الإسلامي المتمثّل في ترسيخ مكانته مصرفاً إسلامياً رقمياً رائداً».



وتشكل محفظة الخدمات المصرفية الرقمية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية نمو مصرف أبوظبي الإسلامي. وعقب تفشي جائحة «كوفيد 19»، لمس المصرف إقبالاً متسارعاً على خدماته الرقمية، حيث شهد مستويات عالية بين عملائه الأفراد والشركات على حد سواء، وبات أكثر من 78% من عملائه يستخدمون قنواته المصرفية الرقمية.



وخلال العام الماضي، استخدم 52% من العملاء الجدد القنوات الرقمية لفتح حسابات جديدة، كما تم إنجاز 99% من المعاملات المالية للأفراد، بما فيها المدفوعات وتحويل الأموال، عبر المنصّات الرقمية. كما أطلق المصرف العديد من المبادرات المبتكرة التي تركز على تعزيز راحة العملاء، مثل منصّة المبيعات عن بُعد.

والتي تتيح للعملاء التواصل مع مصرف أبوظبي الإسلامي والتقدم للحصول على تمويل شخصي وبطاقة مُغطاة وخدمات تكافل وغيرها من المنتجات المصرفية الرقمية الأخرى.



وفي نسختها السنوية السادسة، يواصل حفل «جوائز تجربة العميل في الخليج» الاحتفاء بالمؤسسات المتميّزة عبر منطقة الخليج في إطار منافساتها على الجائزة النهائية في مجال أفضل تجربة للعملاء، وهي تكرّم أفضل المؤسسات ضمن مجموعة من الفئات، ويتمثّل هدفها في دعم الشركات والمؤسسات لتعزيز تبادل أفضل الممارسات ورفع كفاءاتها واكتساب المعرفة والتنمية الشخصية.



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