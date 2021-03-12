تقاعد رئيس الأسواق الناشئة في «سيتي بنك»

المصدر: دبي-البيان

بعد مسيرة عمل حافلة بالإنجازات لدى «سيتي بنك»، والتي استمرت لمدة 37 عاماً، أعلن البنك عن تقاعد عتيق رحمن، رئيس مجموعة الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من «سيتي بنك».



قدم عتيق مساهمات هائلة تركت بصمة مضيئة في رحلة نمو «سيتي بنك»، ومن أبرزها دوره الرئيسي في تطوير خدمات البنك وترسيخ حضوره الريادي في قطاع الأسواق الناشئة.



انضم عتيق إلى برنامج «سيتي بنك» لتدريب الخريجين في باكستان عام 1984، وانتقل إلى لندن في العام 1993 لتولي المسؤولية عن قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وفي أعقاب ذلك، شغل عتيق مجموعة متنوعة من المناصب الإقليمية والعالمية في «سيتي بنك»، بما فيها أسواق رأس المال والقروض وأعمال التمويل بالاستدانة. وفي عام 2009، انتقل إلى دبي لقيادة أعمال «سيتي» في الشرق الأوسط، ثم ما لبث أن توسع نطاق مسؤولياته لاحقاً ليشمل منطقة شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



وفي عام 2019، تولى عتيق قيادة مجموعة الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المشكّلة حديثاً والتي تغطي أنشطة في 29 من بين 55 دولة في المنطقة يتواجد البنك فيها.



كما قام عتيق بإدارة عدد من علاقات العملاء الأكثر أهمية بالنسبة لسيتي بنك في المنطقة، هذا إلى جانب دوره في قيادة مجموعة من المعاملات المرتكزة على حقوق الامتياز.



ويغادر عتيق مجموعة الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تحظى اليوم بمكانة ريادية تؤهلها لإتاحة فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة للعملاء العالميين، فضلاً عن تمكين عملاء الأسواق الناشئة من الحصول على رأس المال وكسب عملاء جدد.



وكان للتطور المتسارع الذي شهدته هذه الأسواق خلال العقد الماضي دور كبير في خلق مجموعة من الفرص الجديدة لعملاء «سيتي بنك»، ومن هذا المنطلق، جاء تأسيس مجموعة الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتسخير الإمكانات الهائلة المحتملة التي تنطوي عليها هذه الأعمال.



وسيباشر البنك على الفور بالعمل على تحديد الخلف المناسب لعتيق رحمن لتولي مهام رئيس مجموعة الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.







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