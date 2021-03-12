هيئة تنظيم الاتصالات: القطاع جاهز للمضي قدماً نحو المستقبل

المصدر: دبي- البيان

أكدت بيانات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية أن العام 2020 شهد زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي يعكس جاهزية القطاع والهيئة للمضي قدماً نحو المستقبل وتوظيف جميع هذه التقنيات الحديثة بأفضل شكل ممكن وتحقيق الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي وحتى العالمي.



وتتميز البنية التحتية للاتصالات في الإمارات بالقوة والجاهزية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بحسب استبيان الأمم المتحدة، الذي صنف دولة الإمارات في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والسابع على مستوى العالم في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. والمركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا والثامن على مستوى العالم في مؤشر الخدمات الذكية.



وأكد الاستبيان أن الإمارات تسعى لتوفير جميع الخدمات التي تلبي احتياجات الناس وتطلعاتهم من خلال توظيف التقنيات الناشئة والمتطورة، وإطلاق العديد من استراتيجيات التحول الرقمي مثل، دبي الذكية، سلسلة الكتل (بلوكتشين) واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، لتؤكد الإمارات صدارتها في أهم مؤشرات التحول الرقمي، مما يعبر عن مكانتها عالمياً ومحلياً وريادتها في تقديم خدمات سهلة وتفاعلية للمتعاملين.



تصنيفات عالمية



وحافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، وتقدمت من المركز الثاني إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتحرك.

كما وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤشر الوصول للإنترنت، ومؤشر استخدام الإنترنت. وعلى صعيد نسبة مستخدمي الإنترنت حققت الإمارات تقدماً من خلال تحقيق المركز الخامس عالمياً، بالإضافة إلى قفزة نوعية من المركز الـ 68 على مستوى العالم إلى المركز الـ 29 في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت.

ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عربياً في مؤشر أسماء نطاقات الإنترنت المحلية، والتي تستخدم الرمز (ae)، تستخدم هذه المؤشرات لقياس نسبة تسجيل النطاقات في دول العالم، وتدل على حجم الحراك والتفاعل التكنولوجي في الدول.



أما فيما يتعلق في إطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس، فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والرابع على مستوى العالم، بحسب مؤشر الاتصال العالمي (The Connectivity Index) الصادر عنCarphone Warehouse المتخصصة في المقارنات التكنولوجية.

كما وحققت الإمارات المركز الأول في التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) في منطقة الشرق الأوسط، حسب الإحصائيات الصادرة من منظمة رايب ان سي سي، وشركة أكامي للتكنولوجيا وشركة جوجل، ويساعد التحول إلى الإصدار السادس مزودي خدمات الإنترنت في توفير خدمات أفضل.

بالإضافة إلى الأثر الإيجابي في تطبيق تقنيات الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول والتحول الرقمي، وتأتي أهمية تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت نتيجة للشح الكبير في بروتوكولات الإنترنت، وعجز بروتوكول الجيل الرابع (IPv4) عن تلبية الطلب المتزايد في ظل نمو شبكة الإنترنت.



بيانات مفتوحة



وحلت الإمارات في المركز السادس عشر على مستوى العالم، بحسب تقرير (مخزون البيانات المفتوحة) الذي تصدره (منظمة البيانات المفتوحة) ويشمل 187 دولة، لتقفز 51 مرتبة دفعة واحدة بالمقارنة مع تقرير العام 2018، حيث تفوقت الإمارات ضمن هذا المؤشر على دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا، وسويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، ويصنّف التقرير الدول وفقاً لعنصري تقييم رئيسين، الأول الانفتاح، والثاني شمولية التغطية، وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة.



وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات و الحكومة الرقمية: كان العام 2020 استثنائياً على جميع الأصعدة ومفعماً بالأحداث المتسارعة والتحديات، من إقفال عام في أغلب دول العالم والتوقف شبه الكلي لحركة النقل، والاعتماد على الإنترنت لإنجاز الأعمال والتعليم والتواصل والخدمات الحكومية، مما زاد الحاجة إلى خدمات الإنترنت ورفع الطلب والضغط على الشبكات.

والذي تطلب وجود بنية تحتية وتقنيات حديثة قادرة على التعامل مع هذا التطور المفاجئ، لتؤكد دولة الإمارات ريادتها في جميع المجالات وخصوصاً في مجال تكنولوجيا الاتصالات حيث أكدت الهيئة قدرتها على تحقيق نتائج متميزة تدعو إلى الفخر والاعتزاز من خلال اتباع نهج قيادتنا الحكيمة في التفكير الاستراتيجي والتطوير المستمر«.



وأضاف: استطعنا تلبية الاحتياجات المتزايدة خلال العام الفائت وتخطي التوقعات في مدى جاهزية الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وسعيها إلى التميز وتحقيق نتائج مبهرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ونعتبر هذه الإنجازات بمثابة الحافز لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والاستمرار بالعمل الجدي والدؤوب للتأكيد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة على مستوى العالم».



وأكد أن الإمارات من الدول الرائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي، وهي تمتاز بكفاءات وطنية مدرّبة ومنفتحة على التجارب العالمية، وهم يحرصون على تطوير مهاراتهم وحضورهم الإلكتروني، ويطورون استراتيجيات تواكب المستجدات وتستشرف المستقبل. لهذه الأسباب جميعاً تحقق الإمارات نتائج عالمية متميزة كل عام.

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