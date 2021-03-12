اتفاقية بين «مصدر» و«بتروناس» الماليزية لتطوير مشاريع طاقة متجددة في آسيا

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» للطاقة المتجددة وإحدى الشركات التابعة لمبادلة للاستثمار، و«بتروناس» للطاقة، أمس توقيع مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في تطوير مشاريع طاقة متجددة في جميع أنحاء قارة آسيا وخارجها.





واتفقت الشركتان على بحث فرص التعاون ضمن مجموعة من المجالات، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المرافق والتي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية الأرضية والعائمة.

بالإضافة إلى تطوير مشاريع لطاقة الرياح البحرية في آسيا ومناطق أخرى محتملة والاستثمار في تقنيات أخرى أيضاً. وفضلاً عن ماليزيا، تتوجه أنظار الشركتين إلى دول أخرى في المنطقة، لاسيما تلك التي تعّهدت بتسريع جهود تطوير مشاريع الطاقة المتجددة مثل فيتنام وتايوان.



وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتعزيز أنشطة الشركة، وتوسيع نطاق مشاريعها في السوق الآسيوية، حيث تتمتع هذه السوق بإمكانات كبيرة بفضل النمو الاقتصادي السريع ووجود موارد متعددة لتوليد الطاقة المتجددة.

وقال الرمحي: «نتطلع إلى التعاون مع بتروناس، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة والداعمة لجهود التنمية المستدامة، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة».



وقال تينغكو محمد توفيق تينغكو عزيز الرئيس التنفيذي لشركة «بتروناس»: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع مصدر خطوة مهمة تندرج في إطار شراكتنا الحالية مع «مبادلة للاستثمار».

والتي ستشمل الآن التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ويسعدنا التعاون مع مصدر التي نتشارك معها الالتزام ذاته تجاه بناء مستقبل منخفض الكربون، ونتطلع إلى تزويد العديد من الشركات بحلول الطاقة النظيفة، والاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين سواء من حيث استثمار الموارد الطبيعية، أو تسخير التكنولوجيا لإنجاز مزيد من مشاريع الطاقة المستدامة».



وتستثمر شركة «بتروناس»حالياً في مشاريع طاقة شمسية تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 1 جيجاواط سواء قيد التشغيل أو التطوير لصالح عملائها في قطاعي الصناعة والتجارة في الهند وجنوب شرق آسيا. كما بدأت الشركة في تركيب حلول طاقة شمسية على الأسطح في ماليزيا تبلغ قدرتها الإجمالية أكثر من 90 ميجاواط.



وكانت «مصدر» قد أعلنت العام الماضي عن أولى استثماراتها في جنوب شرق آسيا من خلال توقيع اتفاقية شراء طاقة مع شركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا «بيروشان ليستريك نيجارا»، وذلك في إطار تطوير مصدر لأول محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت «مصدر» عن تأسيس شركة لتطوير المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط، وهي الأكبر من نوعها في جنوب شرق آسيا. كما قدمت«مصدر» العام الماضي أقل سعر تعرفة في إطار المناقصة الخاصة بتطوير مشروع محطة



ساغولينغ«للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 60 ميجاواط في إندونيسيا، مما يعكس سعي»مصدر" للاستثمار والتوسّع بمشاريعها في المنطقة.



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