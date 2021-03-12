«أراضي عجمان» تنال شهادتي «أيزو» للابتكار والتطوير الوظيفي

المصدر: عجمان - البيان

تسلّم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان شهادتين من المنظمة الدولية للمعايير «أيزو»، الأولى في إدارة الابتكار (56002:2019)، والثانية في إدارة التدريب والتطوير الوظيفي (10015:2019).



وقال رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن حصول الدائرة على الشهادتين يعكس تبني أفضل الممارسات في مجال الابتكار، وتعزيز ثقافة الإبداع لدى كافة الموظفين، وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة لهم، مؤكداً حرص الدائرة على التطوير المستمر لأدائها المؤسسي والعمل على إسعاد متعامليها بالاعتماد على أساليب حديثة ومبتكرة تم تصميمها بناءً على رؤى المتعاملين وتطلعاتهم.



كما أشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة من أجل تطوير آليات وأساليب تدريب العاملين، ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات اللازمة لتحقيق التميز المنشود على كافة الصُعد، بما ينعكس إيجاباً على رضا العاملين والمتعاملين على حد سواء.



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