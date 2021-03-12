تكريم 36 مؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

كرّمت غرفة تجارة وصناعة دبي، 36 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لدورة النصف الثاني من 2020.

وذلك خلال حفلٍ افتراضي نظمته أمس، لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 467 علامة، منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.



وتوزعت الشركات التي كرمت في الحفل الافتراضي، على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعلامة المتقدمة والعلامة الخاصة بفئات المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل. وشملت قائمة الشركات المكرمة «غاز الإمارات» و«إيميريل للخدمات» وبنك المشرق، ومستشفى زليخة ومجموعة أباريل .

ومجموعة شلهوب، و«إينوفا» و«إنفورمايشن فورت» و«ماب لإدارة المرافق» و«إمباور»، و«إيه إف كونستراكشن»، ومجموعة تيكوم و«ايه إس جي سي كونستراكشن»، ومجموعة «سينتينا» ودار التوريق وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومجموعة «تريستار» و«خدمات النقل المدرسي» و«إيميكول» و«فيوتشر بايب إندستريز»، وبنك الفجيرة الوطني و«كوربوريت بيزنيس سيرفيسيز».



كما ضمت قائمة الشركات المكرمة، مركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة «هيماتريكس» و«دي جرايد» و«إتش بي»، و«دابر إنترناشونال» و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«جندال شديد للحديد والفولاذ» من سلطنة عمان، و«ميشلان إيم» و«بروكتر أند جامبل الشرق الأوسط»، و«المدرسة العالمية الهندية الدولية» في أبوظبي، و«إكزا للتجارة»، و«فينيكس كونتاكت الشرق الأوسط» و«بوكس سيلف ستوريدج لخدمات التخزين» و«فيجن فالي».



وهنأ هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، جميع الشركات الحاصلة على العلامة، معتبراً أنها أثبتت جدارتها في قيامها بمسؤوليتها المجتمعية، والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات المسؤولة، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية والتحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد 19.



وأكد على الفوائد الكبيرة التي تجنيها الشركات، من التقديم لعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي تشمل مساعدتها على تقييم التأثيرات الاجتماعية والبيئية والمسؤولة على ممارساتها وأدائها المؤسسي، وتحسينها ضمن إطار شامل ومتكامل من الممارسات المسؤولة، داعياً الشركات إلى الاستمرار على هذا المنوال، تعزيزاً لسمعتها وتنافسيتها العالية.



وعبّر ممثلو الشركات المكرمة، عن سعادتهم بحصولهم على علامة غرفة دبي للمسؤولة الاجتماعية للمؤسسات، مشيدين بمبادرات مركز أخلاقيات الأعمال، ودوره في دعم نشاطاتهم وتطويرها، بما يعزز من تنافسيتهم في بيئة الأعمال.



وتستفيد الشركات التي تتقدم للحصول على العلامة بفئاتها الجديدة، من تقارير مفصلة تقييمية حول مكان العمل والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنشاطات الشركة، لتحسين برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والحصول على تقدير من قبل الخبراء على جهودها في هذا المجال.



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