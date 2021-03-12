4.6 مليارات درهم مكاسب الأسهم وسط سيولة مليارية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها، للجلسة الثانية على التوالي، في ختام تعاملات أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 4.6 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية، لا سيما في قطاع البنوك، فيما بقيت السيولة أعلى حاجز المليار درهم، مع تركزها بشكل رئيس في 3 أسهم.



وصعد سوق دبي بنسبة 1.03 %، أو ما يعادل 26.14 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 5 أسابيع، ليغلق عند 2573.48 نقطة، بمكاسب سوقية 2.85 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار، فيما صعد سوق أبوظبي 0.54 %، توازي 30 نقطة، رابحاً 1.72 مليار درهم، ليقفل عند 5636.83 نقطة، بدعم صعود أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والاستثمار.



واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.08 مليار درهم، موزعة بواقع 898.16 مليوناً في أبوظبي، و181.9 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 407.05 ملايين سهم، منها 215 مليوناً في أبوظبي، و192 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 6009 صفقات.



سوق دبي



عزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع البنوك 1.94 %، مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.64 %، و«دبي الإسلامي» 1.51 %، و«دبي التجاري» 1.23 %، وزاد قطاع الاستثمار 2.43 %، مدفوعاً بمكاسب «دبي للاستثمار» 3.36 %، و«شعاع» 0.71 %، فيما استقر «سوق دبي المالي» دون تغيير.



في المقابل، تراجع قطاع العقار هامشياً، مع هبوط «داماك» 1.74 %، فيما استقر «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، وارتفع «ديار» 0.75 %، و«الاتحاد العقارية» 0.76 %، و«إعمار للتطوير» 1.07 %، وانخفض قطاع النقل 0.97 %، مع تراجع «الخليج للملاحة» 0.28 %، و«أرامكس» 0.53 %، و«العربية للطيران» 1.55 %.



تصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 31.2 مليون درهم، يليه «إعمار مولز» 20.7 مليون درهم، ثم «دو» 17.7 مليون درهم، وحقق «المدينة»، أكبر ارتفاع، بنسبة 9.55 %، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.78 %.



وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 17.56 مليون درهم، منها 8.29 ملايين للخليجيين، و9.27 ملايين للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 17.56 مليون درهم، موزعة بواقع 11.96 مليوناً للعرب، و5.6 ملايين للمواطنين.



سوق أبوظبي



دعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 0.66 %، مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.84 %، و«أبوظبي التجاري» 0.32 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21 %، وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.29 %، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بذات النسبة، ونما قطاع الطاقة 2.51 %، على وقع صعود «دانة غاز» 7.98 %، و«أدنوك للتوزيع» 0.96 %، فيما انخفض «طاقة» 0.72 %.



وصعد قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.06 %، مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 0.85 %، فيما استقر «العالمية القابضة»، وانخفض «إشراق» 0.3 %، ونزل قطاع العقار 0.51 %، مع هبوط «الدار» 0.54 %، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.19 %.



هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً 226.02 مليون درهم، يليه «الدار العقارية» 213.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 171.4 مليون درهم، وحقق «الفجيرة لصناعات البناء»، أكبر ارتفاع، بنسبة 14.4 %، فيما كان «عمان والإمارات للاستثمار»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10 %.



ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 47 مليون درهم، منها 40.98 مليوناً للأجانب، و6.1 ملايين للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 47 مليون درهم، منها 2.5 مليون للعرب، و44.5 مليوناً للمواطنين.



المؤسسات



عمدت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 60.84 مليون درهم، منها 39 مليوناً في دبي، و21.84 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 60.84 مليون درهم، منها 39 مليوناً في دبي، و21.84 مليوناً في أبوظبي.



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