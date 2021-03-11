"طيران الإمارات" لموظفيها: تلقّوا اللقاح أو ادفعوا مقابل فحص "كوفيد-19" أسبوعياً

المصدر: دبي - عمرو عادل

طالبت مجموعة طيران الإمارات، موظفيها بضرورة تلقي لقاح "كوفيد-19" باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة دعمها لحملات التطعيم في دولة الإمارات.

وأفادت الناقلة في تعميم داخلي حصلت "البيان" على نسخة منه، بأنه سيتعين على الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح إجراء فحص "بي سي آر" لكوفيد-19 سلبي على نفقتهم الخاصة كل أسبوع اعتبارا من الأول من أبريل 2021

وذكر التعميم، أن دولة الإمارات هي واحدة من الدول الرائدة في العالم من حيث الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، وهي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المنشود وهو تطعيم 50% من سكان الدولة المؤهلين للحصول على لقاح بحلول نهاية مارس.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على اللقاحات الثلاثة المتوفرة في دولة الإمارات من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي والهيئة العامة للطيران المدني وهي «سينوفارم» و«فايزر-بيونتك» و«سبوتنيك» وجميعها آمنة وفعالة وموصى بها من قبل مجموعة الإمارات للخدمات الطبية.

وتلقى نحو 5000 من أفراد الخدمات الجوية والطيارين حتى الآن جرعتي لقاح "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الآلاف من موظفي مجموعة الإمارات، من خلال عيادات المجموعة ومراكز التطعيم، في حين اختار آخرون تلقي جرعتي اللقاح في أحد مراكز التطعيم العديدة في جميع مناطق دولة الإمارات.

ووضعت طيران الإمارات مع بداية انتشار الجائحة سلامة عملائها وموظفيها على رأس أولوياتها، ونفذت تدابير صارمة لحمايتهم في جميع مراحل الرحلات. ومع التقدم السريع في برنامجها للتطعيم بمعدلات عالية، فإن المزيد من رحلاتها سيعمل على خدمتها موظفو خطوط أمامية مُلقحون بالكامل.

ويعد برنامج مجموعة الإمارات للتطعيم الأحدث ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي أخذتها على عاتقها لحماية صحة وسلامة عملائها وموظفيها والمجتمعات التي تخدمها في جميع أنحاء العالم. وتعمل مراكز التطعيم التابعة للمجموعة 12 ساعة يومياً طوال الأسبوع لتحديد الأولويات وإعطاء اللقاحات للعاملين.

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