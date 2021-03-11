57.6 طناً رصيد الإمارات من الذهب في يناير

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

زادت الإمارات حيازتها من الذهب إلى 57.6 طناً بنهاية يناير 2021، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن تقرير مجلس الذهب العالمي. وتظهر البيانات، ارتفاعاً نسبته 102.7% بمقدار 29.1 طناً عن يناير 2020 حيث بلغت حيازتها 28.41 طناً.

وتعد أعلى نسبة نمو على أساس سنوي في رصيد الدولة من الذهب، في خطوة تعكس ارتفاع وتيرة توجهه نحو زيادة حيازتها من المعدن الأصفر. وأفادت البيانات بأن الإمارات شغلت المركز 47 عالمياً بين 100 دولة في حجم حيازتها من الذهب حتى نهاية يناير الماضي. ومثلت احتياطات الإمارات من المعدن الأصفر نسبة 3.2% من إجمالي الاحتياطات للدولة. وعززت الإمارات احتياطيات الذهب للعام الثاني على التوالي في 2020، لتواصل مشترياتها الضخمة التي بدأتها في 2019 بمقدار 15 طناً. وحلت في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث البنوك المركزية الأعلى شراءً خلال 2020، بعد تركيا الأولى بنحو 131.6 طناً، والهند الثانية 41.7 طناً.

وكان مصرف الإمارات المركزي قرر في أبريل 2015 العودة مجدداً لتكوين رصيد من الذهب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعد أن باع كل ملكيته من المعدن الأصفر وخرج من قوائم مجلس الذهب العالمي الخاص باحتياطات الذهب لدى المصارف المركزية في العالم بالنصف الثاني 2007.

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