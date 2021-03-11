«عمومية دي إكس بي» تقرّ عرض استحواذ «مراس»

المصدر: دبي - البيان

أقرت الجمعية العمومية لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، عرض «مِراس للترفيه والتسلية» للاستحواذ على 100 % من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان إن الجمعية وافقت على زيادة رأس المال المصدر للشركة بمقدار 53.4 مليار درهم ليصبح 62.8 مليار درهم عبر إصدار 53.4 مليار سهم جديد بقيمة اسمية درهم لكل سهم في رأسمال الشركة إلى «مِراس»، وذلك عند تحويل الدين المصرفي.

وأضافت أن الجمعية العمومية أقرت تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» من قبل «مِراس» اعتباراً من 28 فبراير 2021 برصيد مستحق (بما في ذلك أصل الدين والفائدة المتراكمة) 4.27 مليارات درهم (يشمل 4.1 مليارات درهم من أصل الدين و113.3 مليون درهم من الفوائد المستحقة) إلى 53.4 مليار سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها درهم لكل سهم في رأسمال الشركة بسعر تحويل قدره 0.08 درهم لكل سهم.

كما وافقت الجمعية العمومية أيضاً على خطة استمرارية الشركة كمنشأة مستمرة عند تنفيذ العرض، وتعديل النظام الأساسي لها.

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