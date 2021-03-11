دمج الهوية الرقمية بموقع «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، دمج مزايا «الهوية الرقمية» ضمن موقعه الإلكتروني.

وبهذا، يصبح «الإمارات دبي الوطني»، من أوائل البنوك في الإمارات، التي تتكامل مع «الهوية الرقمية»، التي تتيح للمستخدمين إمكانية التعريف عن أنفسهم عبر عملية مصادقة قائمة على الهاتف الذكي، وتوقيع المستندات رقمياً، وفقاً لأرقى مستويات الأمان.

ومن خلال تحميل تطبيق «الهوية الرقمية»، واستكمال عملية التسجيل في أحد منافذ خدمة «الهوية الرقمية» المنتشرة في أكثر من 300 موقع في أنحاء الدولة، يحصل المستخدم على هوية رقمية موحدة في جميع الهيئات الحكومية، إضافة إلى عدد من مزودي الخدمات الآخرين.

وتوفر هذه المزايا لعملاء البنك المحتملين، إمكانية فتح الحساب المصرفي بسرعة وسهولة، عبر الموقع.emiratesnbd.com، دون الحاجة إلى ملء المعلومات الشخصية يدوياً لتعبئة النماذج الإلكترونية. ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام معرّف «الهوية الرقمية»، عند التسجيل، للحصول على حساب مصرفي جديد من البنك، وسيتم إكمال كافة التفاصيل في النماذج المطلوب تعبئتها تلقائياً، إلى جانب رفع الوثائق تلقائياً، وبالتالي، توفير الوقت والجهد.

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