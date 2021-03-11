الأسهم تعود للمربع الأخضر بمكاسب 6.8 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عادت الأسهم المحلية لتحقيق المكاسب في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 6.8 مليارات درهم، مدعومة بارتفاع أسهم قيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، وظلت السيولة فوق المليار درهم مع تركزها بشكل رئيسي في 3 أسهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.34% إلى 2547.34 نقطة بمكاسب سوقية 1.16 مليار درهم مع صعود أسهم البنوك والعقار، وصعد سوق أبوظبي 0.42% عند 5606.8 نقاط وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات يتصدرها البنوك.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.04 مليار درهم منها 890.7 مليوناً في أبوظبي و151.08 مليوناً بدبي. وجرى تداول 222.5 مليون سهم موزعة بواقع 142.26 مليوناً في أبوظبي و80.3 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 5719 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1% بعد صعود «إعمار العقارية» 1.41% و«إعمار للتطوير» 1.81% و«داماك» 0.87% و«ديار» 0.37%، ونما قطاع البنوك 0.32% على وقع مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 1.33% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.64%.

ونزل قطاع النقل 0.69% مع هبوط «أرامكس» 1.3% فيما زاد «الخليج للملاحة» 0.28% واستقر «العربية للطيران»، وتراجع قطاع الاستثمار 0.4% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.6% فيما صعد «شعاع كابيتال» 0.7% واستقر «سوق دبي المالي».

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 42.5 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 33 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 18.6 مليونا.

وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنسبة 6.25%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.94%. ومال المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 13.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.1% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.14% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.84% واستقر «أبوظبي التجاري»، وزاد قطاع العقار 0.47% مع ارتفاع «الدار» 0.55% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.14%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.79% مع نمو «اتصالات» بالنسبة ذاتها. فيما ارتفع قطاع الاستثمار 1.86% مع صعود «العالمية القابضة» 2.08% و«إشراق» 0.61% فيما استقر «الواحة كابيتال». ونما قطاع الطاقة 0.1% بعد صعود «طاقة» 1.46% و«دانة غاز» 0.83% فيما هبط «أدنوك للتوزيع» 0.48%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 233.7 مليون درهم، تلاه «الدار» 228.36 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 163 مليون درهم، وحقق «العربي المتحد» أكبر ارتفاع بنسبة 13.61%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.55%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 71.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 13.75 مليون درهم، ونحو التسييل في سوق دبي بصافي استثمار 1.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بدبي بصافي استثمار 13.75 مليون درهم، ونحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 1.4 مليون محصلة شراء.

إفصاحات

★ حددت شركة أرامكس الثلاثاء المقبل لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية لعام 2020 ومقترح توزيع أرباح نقدية.

★ اعتمد مجلس إدارة شركة اللاينس للتأمين البيانات المالية لعام 2020، واقترح توزيع أرباح بنسبة 30%، وحدد يوم 12 أبريل المقبل لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

★ حدد مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الاثنين المقبل موعداً لاعتماد البيانات المالية لعام 2020 بالتمرير.

★ يعقد مجلس إدارة شركة غلفا للاستثمارات العامة اجتماعاً يوم السبت المقبل، لمناقشة واعتماد البيانات المالية لعام 2020.

★ أعلنت شركة أورينت للتأمين عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

★ صادقت الجمعية العمومية لشركة «طيران أبوظبي» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن العام الماضي بإجمالي 44.47 مليون درهم.

★ تعقد شركة «الخليج الاستثمارية» اجتماع الجمعية العمومية في 8 أبريل المقبل للنظر في تعديل النظام الأساسي للامتثال إلى دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في 2020.

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