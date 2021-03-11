100 مليار مبيعات التجزئة الإلكترونية المتوقعة بدبي 2022

المصدر: دبي ـ البيان

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن جائحة كورونا شكلت فرصةً لتجار التجزئة لتغيير نماذج أعمالهم وتكيفها مع الواقع الجديد، وتسريع التحول الرقمي وإيجاد طرق جديدة للابتكار والتواصل مع المستهلك والعميل.

وأشار بوعميم خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الثانية لقمة التجزئة التي افتتحت أعمالها افتراضياً بالتعاون مع غرفة دبي وميدان ون، إن قطاع التجزئة الإلكتروني أثبت أنه ركيزة أساسية في مستقبل تجارة التجزئة العالمية، مشيراً إلى توقعات من «يورومونيتر» بأن ينمو قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل قيمته إلى 50 مليار دولار في 2025، مقارنةً بـ24 مليار دولار في 2020.

نمو متوقع

ولفت بوعميم إلى توقعات بنمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في دبي بنسبة 23% لتبلغ 27 مليار دولار (نحو 100 مليار درهم) في 2022، وذلك بتأثير من تغير عادات الشراء والاستهلاك التي سببها فيروس كوفيد 19، والتحول الرقمي الهائل في جميع الخدمات بالإمارة.

وتوقع بوعميم أن يحمل العام 2021 معه مؤشرات إيجابية بالنسبة لقطاع التجزئة خصوصاً مع استمرار حملات التطعيم التي تعتبر أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، والارتقاء بتنافسية قطاع التجزئة بشقيه التقليدي والإلكتروني.

وأشار إلى أن قواعد اللعبة بقطاع التجزئة تغيرت، وحان الوقت ليواكب تجار التجزئة المتغيرات المتسارعة، ويعتمدوا التحول الرقمي بخدماتهم والابتكار في تعزيز ثقة المستهلك للحفاظ على تنافسيتهم بسوق العمل.

وأكد بوعميم أن دعم غرفة دبي لقمة التجزئة يأتي ضمن جهودها لاستقطاب الفعاليات العالمية إلى الإمارة، والترويج لدبي كوجهة عالمية مفضلة لتجار التجزئة، مؤكداً أن دبي تتمتع بمزايا تنافسية عديدة تجعلها القلب النابض لتجارة التجزئة في العالم.

مشيراً إلى أن زيادة عدد السكان وارتفاع الرغبة الاستهلاكية وقطاع السياحة الواعد واقتراب موعد معرض إكسبو عوامل تعزز سوق التجزئة بالإمارة وقدرتها على استقطاب لاعبين أساسيين من تجار التجزئة العالميين.

1000 مشارك

وناقشت الدورة الثانية من قمة التجزئة التي نظمت افتراضياً خلال اليومين الماضيين بمشاركة أكثر من 1000 مشارك تحت عنوان «المستقبل المرن والجديد لقطاع التجزئة»، الوضع الطبيعي الجديد في التفاعل والتواصل مع العملاء والمستهلكين وكيفية تسريع التعافي في القطاع بعد جائحة كورونا وتفشي فيروس كوفيد 19.

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