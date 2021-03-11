نادية كمالي مديراً عاماً لـ«أكسنتشر» في الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

عيّنت شركة أكسنتشر المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز (ACN)، نادية كمالي بمنصب المدير العام للشركة في الإمارات.

وستكون نادية، المقيمة في دبي، مسؤولة عن إدارة عمليات أكسنتشر في البلاد، وقيادة قطاعي الخدمات العامة والصحة في الشركة، وهما قطاعان استراتيجيان في المنطقة. وبالإضافة إلى منصبها الجديد، ستنضم نادية إلى لجنة أكسنتشر التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتمتلك نادية خبرة تمتد إلى 27 سنة في قطاعات متنوعة، إذ تولت مناصب قيادية في «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، و«موانئ دبي العالمية» و«شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، وعملت في بداية مسيرتها المهنية في بلدية دبي و«دبي للبترول».

وكانت مؤخراً رئيساً لمجلس الإدارة والمدير العام في «دوتك» والمدير التنفيذي في شركة «الجمارك العالمية». وتحمل نادية شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالشارقة، وبكالوريوس من كلية الهندسة لجامعة ولاية ميتشغان بالولايات المتحدة.

وقال أليكسيس ليكانويت، المدير العام الإقليمي لأكسنتشر في الشرق الأوسط: نحن سعداء للغاية بانضمام نادية عبد الله كمالي لإدارة عملياتنا في الإمارات، التي تعد إحدى أسواقنا الرئيسية بالمنطقة، كما ستقود مساعينا الرامية إلى تحقيق أهدافنا التجارية، مع الحرص على تنسيق العمل بين فرقنا، من أجل وضع معايير جديدة في مختلف القطاعات، التي نعمل بها.

ونظراً لما للتوطين من أولوية استراتيجية في أكسنتشر، ستساعدنا نادية في تنمية الجيل التالي من القادة المحليين، مع بناء أساس قوي لغرض خدمة العملاء والمجتمعات في الشرق الأوسط، ونتطلع إلى مواصلة تركيزنا على تمكين وتطوير القيادات النسائية في الشركة.

من جانبها، قالت نادية كمالي: «يسعدني الانضمام إلى فريق أكسنتشر، الشركة العالمية في مجال الخدمات المهنية، ضمن مساعيها الرامية إلى تطوير التحول الرقمي وتقديم الاستشارات المهنية في باقة واسعة من القطاعات المهمة بدولة الإمارات، وهدفنا أنا وزملائي التوسع بقاعدة عملائنا وإمكاناتنا في الإمارات عبر تطوير حلول متقدمة وفعالة تدعم النمو المستدام بالمجالات الاجتماعية الاقتصادية».

وتقود أكسنتشر منذ 2011 التحول الرقمي لعدد من العملاء بالمنطقة، ابتداء بهيئات حكومية وانتهاء بشركات خاصة ومتعددة الجنسيات. وتوظف أكسنتشر 514,000 شخص في 120 دولة.

شركة عالمية

أكسنتشر شركة عالمية، توفر مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المهنية بالمجال الرقمي، والتقنيات السحابية وأمن المعلومات. وتجمع بين خبرات كبيرة، ومهارات متخصصة بأكثر من 40 قطاعاً صناعياً، وعبر أكبر شبكة عالمية للتكنولوجيا المتقدمة ومراكز التشغيل الذكية، توفر خدمات التخطيط الاستراتيجي والاستشارات، والخدمات التفاعلية، والتكنولوجيا.

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