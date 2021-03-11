«جمارك دبي» تزوّد «جافزا» بخدمات منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود

المصدر: دبي- البيان

توجت «جمارك دبي» جهودها لتعزيز الدور العالمي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً في التجارة الإلكترونية بتوقيع اتفاقية تعاون جديدة مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، تمكّنها من تلقي خدمات منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي أطلقتها الدائرة وهي الأولى من نوعها إقليمياً التي تقدم خدماتها للمتعاملين باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (البلوك تشين).

لتشجيع الشركات والمستثمرين في التجارة الإلكترونية على تأسيس مراكز إقليمية في دبي تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات الموجودة في دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول 2022 عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية 20% حيث يتوقع أن تسهم التجارة الإلكترونية بنحو 12 مليار درهم في ناتج الإمارة المحلي الإجمالي 2023.

ووقع الاتفاقية عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات ونصت على أن يتولى الموظفون الأكفاء في جمارك دبي وذوو الخبرة تقديم خدمات منصة التجارة الإلكترونية إلى «جافزا» لدعم وتطوير تجارة دبي الخارجية.

منصات التجارة

وقال عبدالله محمد الخاجة: «تحرص الدائرة على تعزيز القدرات المحلية في التجارة الإلكترونية لدعم التقدم الكبير، الذي حققته دبي في جذب أهم منصات التجارة الإلكترونية العالمية والإقليمية، التي تقدم خدماتها من الإمارة إلى التجار والشركات والمستهلكين من أنحاء العالم.

حيث زاد عدد الطرود في شحنات التجارة الإلكترونية بدبي في النصف الأول إلى 4.3 ملايين طرد مرتفعاً 150% مقارنة مع النصف الأول 2019 ولذلك نعمل على دعم هذا النمو المتصاعد في حركة التجارة الإلكترونية، التي تنطلق من الإمارات إلى مختلف الدول من خلال توفير منصة ذكية متكاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود ستمكن المتعاملين من الوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة ».

وأضاف: «يمثل توقيع اتفاقية التعاون مع «جافزا» تقدماً كبيراً على طريق توسيع دائرة المستفيدين من المنصة مع إيصال خدماتها إلى الشركات المرخصة في المنطقة التي تتصدر المناطق الحرة في دبي بحجم التجارة الخارجية علماً بأن تجارة المناطق الحرة في الإمارة بلغت بالنصف الأول من 2020 نحو 227 مليار درهم تمثل 41% من الإجمالي».

وقال عبدالله بن دميثان: «يُعد قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» من القطاعات الواعدة على صعيد نمو الأعمال.

فقد حقق هذا القطاع في الأشهر الخمسة الأولى من 2020 نمواً 10.6% بقيمة أعمال إجمالية 37.6 مليار درهم وشهدنا خلال هذه الفترة زيادة 300% في طلب المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية ولذلك تقوم فرقنا في «جافزا» بالتواصل مع الشركات المرخصة لمساعدتها في تحويل أعمالها إلى النموذج الإلكتروني وفتح متاجرها عبر الإنترنت».

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