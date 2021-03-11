«دويتشه هوسبيتاليتي» تعزز أنشطتها خليجياً

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «دويتشه هوسبيتاليتي»، مجموعة الضيافة الألمانية الرائدة، التي تضم 5 علامات فندقية فريدة من نوعها ضمن محفظتها، عن خططها بافتتاح 20 فندقاً بحلول نهاية 2023 في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة ومسقط وقطر وصلالة وجدة والرياض.

كما تم تعيين سيجفريد نيرهاوس في منصب نائب رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط. تقوم دويتشه هوسبيتاليتي، بتشكيل فريق ملتزم وغني بالموارد، يرأسه نيرهاوس، لإدارة عملية التوسّع المتوخى.

وتمتدّ خطة توسّع المجموعة العالمية والمتينة، عبر محفظة العلامة التجارية التي تشمل فنادق ومنتجعات شتاينبرجر وماكس باي شتاينبرجر، وجاز إن ذا سيتي وفندق إنترسيتي وفنادق زليب.

وتسعى «دويتشه هوسبيتاليتي»، إلى زيادة محفظتها الإجمالية من 120 إلى 700 عقار بحلول عام 2025.

ويقوم جزء من خطة النموّ التي وضعتها خصيصاً للإمارات، على افتتاح فندق جاز إن ذا سيتي في دبي، بحلول عام 2024، وبصفتها علامة تجارية مثالية، لمدينة نابضة بالحياة، على غرار دبي من المقرر أن يعكس مكان الإقامة هذا نمط الحياة الحضرية، مع الاستفادة من الموسيقى المحلية، والمشهد الثقافي القائم.

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