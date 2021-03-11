مصادرة 72 ألف قطعة مزيفة من أحبار طابعات «إتش بي»

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت «إتش بي» أمس نجاح هيئات إنفاذ القانون بالإمارات في تعطيل شبكة إجرامية غير قانونية لتجميع خراطيش أحبار طابعات «إتش بي» المزيفة بكميات كبيرة وحماية المستهلك في السوق المحلي.

وقامت السلطات المحلية في يناير 2021 بحملة كبيرة استهدفت مجمعاً واسعاً للمستودعات في عجمان نجحت خلالها في مصادرة أكثر من 72 ألف قطعة مزيفة وإيقاف بيعها في سوق الإمارات. ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من حملات المداهمة الناجحة خلال نوفمبر وديسمبر 2020، نجحت خلالها «إتش بي» بإيقاف العديد من عمليات التزييف في مصر ومصادرة 8500 قطعة مزيفة في إطار عمليات سريعة متتابعة.

وقال فيشنو تيمني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشرق أفريقيا في «HP Inc»: «تقوم الجهات القانونية في الإمارات بتوفير كل الحماية لعملائنا من شراء المنتجات المزيفة بدون علم. وتعكس مصادرة المنتجات المزيفة في سوق الإمارات فعالية برامج مكافحة التزييف والاحتيال».

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