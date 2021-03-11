3.3 مليارات إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات 2020

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر رصد تحليلي لــ«البيان الاقتصادي»، ارتفاع حجم إنفاق مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) على الشبكات بنسبة 3.23% خلال العام الماضي 2020، لتواصل الشركتان إنفاقها الرأسمالي لتعزيز بنيتهما التحتية رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».

وبحسب الرصد، الذي استند إلى البيانات المالية للشركتين، وصل إجمالي الإنفاق إلى 3.273 مليارات درهم من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 102.5 مليون درهم، مقارنة بنحو 3.17 مليارات درهم في العام 2019. ووصلت تكاليف الشبكات لشركة «اتصالات» إلى 2.569 مليار درهم في العام الماضي بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بنحو 2.536 مليار درهم في 2019، بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» نحو 703.4 ملايين درهم في 2020 بزيادة 11% مقابل 633.7 مليون درهم في 2019.

تحديث

وعملت الشركتان خلال السنوات الماضية على مواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات، إذ تقول «دو» إنها تركز أولويتها على ضمان تعزيز قدرات الشبكة وتجهيزها لعصر الجيل الخامس إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي ستدعم هذه التقنية فائقة السرعة.

فيما واصلت «اتصالات» خلال السنوات الماضية الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية.

ووصل حجم إنفاق الشركتين على الشبكات في عام 2019 بأكمله إلى 3.06 مليارات درهم، بتراجع 8.53% أو ما يعادل 285.6 مليون درهم، مقارنة بنحو 3.35 مليارات درهم في العام 2018.

النفقات

وانخفضت النفقات التشغيلية للشركتين خلال العام الماضي بنسبة 1.86% من 40.85 مليار إلى 40.1 مليار درهم، منها 31.84 ملياراً لـ«اتصالات» مع استحواذ تكاليف المبيعات المباشرة والاستهلاك وتكاليف الموظفين على النسبة الأكبر من النفقات، ونحو 8.25 مليارات لـ«دو»، واستحوذت تكاليف الربط والمنتجات والموظفين والاستهلاك وانخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات على النسبة الأكبر من نفقات الشركة.

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