«دانوب هوم» تطلق الكتالوج الإلكتروني لشهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «دانوب هوم» للأثاث والمنتجات المنزلية كتالوجها الإلكتروني لشهر رمضان 2021 بصورة جديدة كلياً وذلك في متجرها الحديث بالكامل بمنطقة البرشاء.

جاء ذلك بحضور المدير الإداري لمجموعة دانوب عادل ساجان ومدير التجزئة والضيافة شوبوجيت ماهالانوبيس ومدير تطوير الأعمال والامتيازات والتجارة الإلكترونية سيد حبيب.

ويرتكز الكتالوج على مفهوم «الاحتفالات تبدأ من المنزل»، وتم ربط الكتالوج بواجهة تجارة إلكترونية سهلة الاستخدام، إذ بضغطة واحدة على المنتج المطلوب يمكن التعرف على كل المعلومات والدخول والتسوق عبر الإنترنت فقط بنقرات بسيطة.

وقال عادل ساجان: في رمضان هذا العام أردنا التركيز على أهمية المحافظة على الأجواء الأسرية والاحتفال بهذه الأجواء مع من نحب داخل منازلنا المحببة إلينا. ونأمل من خلال تشكيلتنا المنتقاة بعناية أن نقدم الدافع والحافز لإضفاء أجواء البهجة والمرح داخل المنزل مع أحبائنا وعائلاتنا.

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