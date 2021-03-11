الإمارات وإسرائيل تناقشان إنشاء ممر سفر من دون حجر صحي

المصدر: أبوظبي - وام

باشرت حكومتا الإمارات وإسرائيل مناقشات رسمية لإنشاء ممر سفر خال من الحجر الصحي بين البلدين، للمسافرين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس «كوفيد 19»، بهدف تسهيل حركة السفر لأغراض تجارية وسياحية ورسمية.

وتجري حالياً اجتماعات بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات ووزارة الخارجية الإسرائيلية للتفاوض على بنود الاتفاق في هذا الصدد، بهدف إبرام الاتفاق والبدء بتنفيذه في أبريل 2021.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، أن إنشاء ممر للسفر بين الإمارات وإسرائيل من شأنه أن يزيد من مستوى التبادل الثنائي في أعقاب اتفاقيات السلام، ويولد فرصاً إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين.

وأشار الجانبان إلى أن المناقشات الرامية إلى إنشاء هذا الممر تأتي اعترافاً بالجهود الناجحة التي بذلتها كل من الإمارات وإسرائيل في مكافحة وباء «كوفيد 19»، لا سيما أنهما تقودان أكبر حملة تلقيح في العالم، وقد أعربتا عن التزامهما المشترك بالبرهنة على أن القضاء على الوباء يتطلب القيام بحملات تلقيح فعالة وواسعة النطاق ومنسقة بين مختلف الدول.

وأكدت الإمارات وإسرائيل من جديد أن تعزيز الأمن الصحي العالمي مسؤولية جماعية، وأشارتا إلى أهمية الجهود متعددة الأطراف والتعاون الدولي لتحقيق التعافي من هذا الوباء بشكل عادل ومستدام.

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