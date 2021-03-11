ارتفاع تدريجي للطلب العقاري في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت شركة «آلسوب اند آلسوب» للوساطة العقارية، أن سوق العقارات في دبي، يشهد حالياً تحولاً دراماتيكياً صوب ارتفاع الطلب مُجدداً. وذكرت الشركة في تقرير، أن هذا التحول يتخذ شكل استعادة الطلب على العقارات في الإمارة لزخمه على نحو تدريجي، على الرغم من الظروف الصعبة التي ما زالت مستمرة، نتيجة تفشي جائحة «كوفيد 19». وأوضح التقرير أن علامات هذا التحول، تتمثل في الارتفاع التدريجي في معدل استفسارات المشترين، والذي فاق عدد الوحدات الجديدة التي أضيفت إلى المخزون العقاري بالإمارة، خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف أن عقارات دبي الجاهزة ذات الجودة الفائقة في التشطيب، بدأت تشهد ارتفاعاً متزايداً في الطلب خلال الآونة الأخيرة.

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