4796 رخصة جديدة في دبي خلال فبراير

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال فبراير الماضي بلغ 4796 رخصة بنمو 3.4% مقارنةً بفبراير 2020، حيث تم إصدار 4639 رخصة.

توزعت الرخص الصادرة خلال فبراير 2021 على عدة أنشطة، جاء في مقدمتها الرخص المهنية وعددها 2730 بنسبة 57%، تبعتها التجارية 1992 بنسبة 41.5%، وتوزعت باقي الرخص على الأنشطة السياحية والصناعية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة في فبراير الماضي حسب المناطق الرئيسية في دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 2831 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 1960 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 5 رخص تجارية جديدة.

وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال فبراير 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 39% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 34%، تبعتها الأعمال المدنية بنسبة 23%.

وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات /‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع لشركات أجنبية.

وضمت أبرز أنشطة الرخص الجديدة الصادرة خلال فبراير 2021 كلاً من: خدمات إدارة المشاريع، أعمال الأصباغ والدهانات، أعمال تبليط الأرضيات والحوائط، أعمال النجارة وتركيب الأرضيات، خدمات تنظيف المباني والمساكن، أعمال البلاستر، أعمال التمديدات والتركيبات الصحية، تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها، تركيب ورق الجدران، وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة.

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