«صندوق النقد»: الإمارات رائدة في دعم الشركات الصغيرة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات تُعد رائدة على مستوى العالم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأصدر الصندوق أمس تقريراً استعرض فيه التدابير التي اتخذتها مختلف دول العالم، على مدار عام 2020، لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها ضد الجائحة.

وأفاد التقرير بأن الإمارات كانت من أولى دول العالم التي اهتمت بدعم هذا القطاع، ذلك أن حكومتها ممثلة في مصرف الإمارات المركزي، بادرت على الفور إلى الإعلان عن عدة تدابير لتحفيز المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تجاوز تداعيات «كوفيد 19».

وأضاف التقرير أن المصرف المركزي أعلن عن تخفيض تتراوح نسبته من 15 إلى 25 % على مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة بقيمة 100 مليار درهم، والتي اعتمدها المصرف المركزي في تاريخ الـ13 من مارس 2020، بُغية دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن «كوفيد 19» كجائحة عالمية.

وأوضح التقرير أن دعم حكومة الإمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اتخذ أشكالاً متنوعة وتضمن منحها مساعدات مالية مباشرة وأيضاً خفض قيمة الالتزامات المالية المفروضة عليها. وذكر أن المصرف المركزي أصدر توجيهاته أيضاً إلى البنوك العاملة بالدولة لخفض قيمة الرسوم البنكية على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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