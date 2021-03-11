96 مليار درهم سيولة الأسهم منذ بداية 2021

المصدر: (أبوظبي - وام)

شهدت أحجام السيولة ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال الإماراتية، حيث قفزت قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 96 مليار درهم بيعاً وشراء، منذ بداية العام وحتى أمس، وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي. جاء الارتفاع الكبير في سيولة الأسواق المالية بدعم من عمليات التداول المكثفة، التي نفذتها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، وعلى نحو يحاكي وتيرة النشاط، الذي شهدته الأسواق في سنوات سابقة.

وبلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 70.5 مليار درهم بيعاً وشراء، خلال الفترة من يناير وحتى أمس.

وبذلك استحوذ السوق على 73.4% من إجمالي السيولة المتدفقة إلى الأسواق المالية. ويتضح من الأرقام أن قيمة التداولات المسجلة في سوق العاصمة خلال الفترة من يناير وحتى أمس نمت بنسبة تجاوزت 400%، مقارنة مع تلك المسجلة في الفترة نفسها من 2020. وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات 25.5 مليار درهم تقريباً، خلال الفترة من يناير وحتى أمس، بنمو 29.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020.

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