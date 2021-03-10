1.5 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 175 مبايعة بقيمة 439.23 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 111.41 مليوناً و155 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 327.82 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 321.1 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 65.71 مليون درهم و67 رهونات فلل وشقق بقيمة 255.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 92 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 78 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 762.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 310 ملايين درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 190 مليون درهم.

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