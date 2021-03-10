مطارات دبي تشارك بـ «هاكاثون الإمارات 2021»

المصدر: دبي- البيان

شاركت مؤسسة مطارات دبي، وللمرة الأولى في فعاليات الدورة الرابعة لـ «هاكاثون الإمارات - 2021»، تحت شعار «بيانات للسعادة وجودة الحياة» ضمن محور السفر والسياحة.

وقال ماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي: تأتي مشاركة مؤسسة مطارات دبي في هاكاثون الإمارات بنسخته الرابعة في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والتفكير الإبداعي ونظراً لما تمثله البيات المفتوحة من أهمية في الارتقاء بالخدمات الحكومية.

وأضاف: يعد تزامن هذا الحدث، الأكبر من نوعه في المنطقة مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي فرصة لتصميم حلول ابتكارية ونوعية للتحديات الملحة ورسم ملامح الخمسين عاما المقبلة" وأوضح أن مشاركة مؤسسة مطارات دبي تهدف في المقام الأول إلى تشجيع المشاركة المجتمعية، مما يتيح فرصة استثنائية للمبدعين ورواد الأعمال والأكاديميين والطلاب لتقديم أفكار إبداعية تنسجم مع الرؤية الحكومية.

وشاركت ليلى المازمي، مدير قسم الأجندة الحكومية في مطارات دبي، ضمن لجنة تحكيم الفرق المشاركة في تحديات دبي إلى جانب عدد من الخبراء المختصين، حيث ظهرت المنافسة جلية بين المشاركين على اختلاف أعمارهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز