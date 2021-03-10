«آفاق الإسلامية للتمويل» تعلن الفائزين بالسحب الشهري لمنتج «سحوبات»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل»، أسماء الشركات الفائزة بجوائز السحب الشهري الأول لهذا العام لمنتج «سحوبات»، الذي يقدّم للعملاء فرصة الادخار بنظام وديعة استثمارية، تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويوفّر للشركات فرصاً عديدة للفوز بجوائز نقدية قيّمة، إضافة إلى أرباح الوديعة.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»: الإقبال على منتج «سحوبات»، الذي قمنا بإطلاقه أواخر يوليو 2020 فاق توقعاتنا بكثير، وحقّق انتشاراً واسعاً، يدلّ على رغبة الشركات في الادخار وكسب سيولة نقدية.

إضافية تسهم في مساعدتها خلال مرحلة التعافي ما بعد «جائحة كورونا»، ذلك أنّ هذا المنتج يحقّق أرباحاً للشركات التي تمتلك ودائع استثمارية بصيغة الوكالة، ويمنحها فرصة الدخول في سحوبات للفوز بجوائز نقدية مجزية.

وقال محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»، إنه لا يزال بإمكان الشركات الحصول على وديعة في «سحوبات»، بحد أدنى يبلغ 500 درهم فقط. وإضافة إلى ذلك، تظل الجوائز الشهرية وربع السنوية سارية المفعول، أي أن الشركات تحصل بصورة تلقائية على تذكرة واحدة للمشاركة في السحب الشهري والسحب ربع السنوي، مقابل كل 500 درهم في وديعتها، ما دامت وديعة الاستثمار نشطة.

وهناك 10 فائزين شهرياً في جوائز «سحوبات»، و3 فائزين إضافيين كل 3 أشهر بقمٍ نقدية تصل حتى 10 أضعاف القيمة المستثمرة. أما بالنسبة إلى جوائز «سحوبات الذهبية»، فهناك 5 فائزين شهرياً، و3 فائزين إضافيين كل 3 أشهر.

وضمت قائمة الفائزين في «سحوبات»: خدمات فائقة الجودة، رحلة النور للخياطة والأدوات،

باك برنيس لنقل البضائع بالشاحنات، شركة فرتيرايت للتجارة العامة، ورشة عرفان خان لصيانة السيارات، رشيد الشامسي للسكراب، باب الخير لتجارة المنسوجات، صالون طريف للحلاقة، واحة البراري لمقاولات الدهانات، المميز الأول للوساطة التجارية.

وبالنسبة للفائزين في «سحوبات الذهبية» فهم بنس لتوريد العمالة حسب الطلب، بنس لتوريد العمالة حسب الطلب، شركة بيانات للهندسة والتوريدات الجوية، شركة بيانات للهندسة والتوريدات الجوية، شركة بيانات للهندسة والتوريدات الجوية.

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