سيسكو: نمو مشاريع التحول الرقمي 3 أضعاف خلال «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

أصدرت آب داينامكس AppDynamics التابعة لشركة سيسكو اليوم نتائج بحث عوامل التحول في عام 2021: ازدياد الطلب على حلول مراقبة النظم الشاملة ضمن الإصدار الحديث من دراستها البحثية العالمية التي تركز على استكشاف التأثير التسريع للتحول الرقمي الذي حدث استجابةً لانتشار وباء «كوفيد 19» وتداعياته على خبراء التكنولوجيا حول العالم.

وأدى التحول إلى نماذج الأعمال الرقمية أولاً للتغلب على العاصفة التحولية وتقليل الأثر التجاري لانتشار وباء «كوفيد 19» إلى وضع خبراء تقنية المعلومات في طليعة فرق الاستجابة ضمن شركاتهم. ووفقاً للبحث، أجبر هذا التغيّر الشركات على تسريع مشاريع التحول الرقمي بمقدار 3 أضعاف.

وليس من المستغرب أن التقنيين وجدوا أنفسهم تحت ضغط كبير، حيث ورد في نتائج البحث أن 89 % منهم يشعرون بضغط هائل في العمل و84 % منهم اعترفوا بصعوبة التوقف عن العمل. علاوةً على ذلك، أعرب العديد من خبراء تقنية المعلومات عن شعورهم بالإحباط بشأن العمل (81 %) ومعاناتهم من مستويات متزايدة من الصراع مع الزملاء (63 %). كما سلط البحث الجديد الضوء على أن التحول الرقمي السريع أضاف تعقيدات تقنية كبيرة في جميع أقسام تقنية المعلومات، وذكر خبراء المجال العوامل التالية كأسباب رئيسية:

● مجموعة جديدة من الأولويات والتحديات (80 %) مثل التعقيد وأمن البيانات وأمن الشبكة.

● التوسع التقني ومزيج التقنيات القديمة وتلك القائمة على السحابة (78 %).

● تسريع الحوسبة السحابية (77 %).

● حلول المراقبة المتعددة وغير المتصلة (74 %).

● أشار 95% من خبراء تقنية المعلومات بأن القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات هي أمر مهم للغاية.

● أشار 96 % منهم إلى العواقب السلبية لعدم القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات.

وصحيح أن معظم خبراء المجال أشاروا إلى أهمية القدرة على مراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات، إلا أن الغالبية العظمى (92 %) قالوا بأن القدرة على ربط الأداء التقني بنتائج الأعمال مثل تجربة العملاء ومعاملات المبيعات والإيرادات سيكون أمراً مهماً وجوهرياً لتحقيق أهداف الابتكار خلال العام المقبل.

إضافةً إلى ذلك، يخشى ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في البحث (73 %) من أن عدم القدرة على ربط أداء تقنية المعلومات بأداء الأعمال سيضر بأعمالهم في عام 2021، ويُقرّ 96 % منهم بأن القدرة على ربط إمكانية المراقبة الشاملة بنتائج الأعمال في الوقت الفعلي سوف تكون ضرورية لتوفير تجارب رقمية من الدرجة الممتازة وتسريع التحول الرقمي.

ورغم إدراك التقنيين لحاجتهم إلى ربط أداء تقنية المعلومات ببيانات الأعمال في الوقت الفعلي، فإن أكثر من النصف (66 %) لا يمتلكون الموارد والدعم الذي يحتاجون إليه، وذكر 96 % منهم وجود عائق واحد على الأقل يتعين على شركتهم تخطّيه لاعتماد هذا النهج الجديد. وتعد المخاطر اليوم أعلى من أي وقت مضى بالنسبة للتقنيين وشركاتهم دون الحصول على الموارد والدعم اللازمين.

حيث أشار ثلاثة أرباع (75 %) المشاركين في البحث أن شركاتهم بحاجة إلى توفير القدرة على مراقبة منظومة تقنية المعلومات الشاملة مع نتائج الأعمال في غضون 12 شهراً لضمان استمرارية الأعمال والتنافسية.

وقال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعد حلول المراقبة الشاملة الطريقة الوحيدة التي ستمكّن التقنيين من التعامل مع منظومة تقنية المعلومات الواسعة وتزايد التعقيد الناتج عن مثل هذه المعدلات السريعة للابتكار.

وذلك بحد ذاته لا يكفي، فقد أدرك خبراء تقنية المعلومات أنهم دون ربط أداء هذه الأنظمة بسياق العمل، سيجدون أنفسهم سريعاً غارقين في تعقيد وفوضى البيانات.

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