تعاون بين «سويفت» وغرفة التجارة الدولية لتشجيع الاستدامة في مجال التمويل التجاري

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «سويفت» اليوم أن سجل «إعرف عميلك» التابع لها سيصبح أول أداة عالمية تدمج إرشادات التمويل التجاري المستدام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية «آي سي سي»، مما يجعل من السهل على المؤسسات المالية اكتشاف المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة في سلاسل التوريد لديها.

ومن خلال دمج «معايير الاستدامة: إرشادات الاستقصاء والتدقيق والتمحيص عن العملاء» الصادرة عن «آي سي سي» في سجل «إعرف عميلك» من «سويفت» والذي يضم أكثر من 6,000 مستخدم، ستستفيد المؤسسات المالية من شفافية محسنة وستتمكن من تقييم استدامة الأعمال التجارية لعملائها بدقة أكبر.

والمؤسسات والشركات التي تتعامل مع شركاء متعددين من القطاع المصرفي لن يتوجب عليها بعد الآن توفير معلومات بيئية واجتماعية ومعلومات عن الحوكمة بصيغ وأشكال مختلفة من خلال مراسلات ثنائية مكلفة ومضيعة للوقت وغير فعالة. فعوضاً عن ذلك، سيتيح تضمين إرشادات «آي سي سي» في سجل «إعرف عميلك» من «سويفت» معياراً للقطاع المالي مما يعني أن المؤسسات والشركات لن يكون عليها سوى ملء وتحديث نموذج واحد تستطيع بعد ذلك أن تقدمه لشركائها في القطاع المصرفي.

وقال بارت كليز، رئيس استراتيجية البيانات والمنتجات التحليلية لدى «سويفت»: لم تكن الممارسات البيئية وممارسات الاستدامة بمثل هذه الأهمية من قبل بالنسبة للقرارات المالية التي يتخذها المستهلكون والمستثمرون والشركات والمؤسسات المالية على حد سواء.

وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الطلب على إجراءات الاستقصاء والتدقيق والتمحيص في المجالين البيئي والاجتماعي ومجال الحوكمة والتي كان يصعب توفيرها بسبب عدم وجود المعايير القياسية.

ومن خلال دمج إرشادات استدامة التمويل التجاري الصادرة عن «آي سي سي» في سجل «إعرف عميلك» من «سويفت»، استطاعت «سويفت» أن تجعل هذا الأمر أسهل بكثير، الأمر الذي يشجع على الشفافية ويساعد على الدفع باتجاه الاستدامة في مجال التمويل التجاري.

وسجل «إعرف عميلك» الذي أسسته «سويفت» في 2014، منصة عالمية آمنة تساعد على توحيد وتنظيم عملية الاستقصاء والتدقيق والتمحيص. وتقوم أكثر من 6,000 مؤسسة حتى الآن باستخدام سجل «إعرف عميلك» لنشر بيانات «إعرف عميلك» ولاستلام المعلومات من المصارف المراسلة. وتم في نهاية 2019 إتاحة السجل إلى العملاء المؤسسيين للمساعدة على تبسيط إجراءات «إعرف عميلك» بين المصارف والشركات.

وطورت مجموعة اللجنة المصرفية العاملة التابعة لـ«آي سي سي» والمختصة بالتمويل التجاري المستدام إرشادات الاستقصاء والتمحيص عن العملاء بعد استشارات شاملة مع أعضائها ومع لجان وطنية مختارة والمصادقة عليها من قِبل اللجنة التنفيذية. وتغطي هذه الإرشادات عدداً من المجالات المهمة بما في ذلك التزامات الاستدامة والقدرة وسجل الأداء وممارسات سلاسل التوريد والبضائع.

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