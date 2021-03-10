"أيانا القابضة" و"مارسان العقارية" تدشنان مشروعًا بـ1.6 مليار دولار في فلوريدا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة "أيانا القابضة" التي تتخذ دبي مقراً لها تأسيس مشروع مشترك مع "مجموعة مارسان العقارية" في فلوريدا لتطوير مشروع عقاري، وهو "بيلا فيفا" في "ويسبيرينغ هيلز".

وستساهم الشراكة في تعزيز مكانة شركة "أيانا القابضة" في أمريكا الشمالية وبالتالي توسع "مجموعة مارسان" في السوق، مما يوفر للمستثمرين من مجلس التعاون وحول العالم فرصاً استثمارية جذابة في سوق الإسكان الأمريكي.

وتبلغ قيمة مشروع "بيلا فيفا" 1.6 مليار دولار. ويضم ملاعب جولف ومطاعم ومراكز تسوق وعيادة طبية وفندقا ومنتجعا صحي ومستشفى ومساحات تجارية. ويتألف من 5500 منزلٍ على مساحة 1800 فدان تشمل تلالا وبحيرات ومحميات طبيعية ومركزا للفروسية.

و"أيانا القابضة" متخصصة في إنشاء مشاريع عقارية صديقة للبيئة ومعتمدة دوليًا. وستكون شركات مجموعة "أيانا القابضة" في طليعة الشركات المشاركة في هذا المشروع الجديد.

وستتولى "في إكس استديو" التصميم والتخطيط الرئيسي للمشروع بمشاركة وكالة "براند كابيتال الإبداعية" الذراع التسويقي للمشروع و"أيانا العقارية" المتخصصة بعمليات بيع عقارات و"إكسبلور" للتقنيات الرقمية، و"أيانا كابيتال" المنصة الاستثمارية التابعة للمجموعة.

وقال جان مارسان، مؤسس "مجموعة مارسان العقارية": "سيكون عام 2021 نقطة تحول كبيرة بالنسبة لنا، وما يجعل سوق العقارات جاذباً في فلوريدا، كونها احدى الولايات الأمريكية التي لا تفرض ضريبة على دخل العمال في الولايات، إلى جانب مناخها الرائع إذ تسطع فيها أشعة الشمس على مدار العالم، وتعد مركزاً مميزاً للترفيه والمتعة على مستوى العالم. ولعبت جائحة كورونا دورًا رئيسيًا في دفع عجلة نمو سوق العقارات في منطقة الجنوب الشرقي للقارة الأمريكية مع زيادة قرابة 250 ألف مقيم بين يوليو 2019 ويوليو 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز