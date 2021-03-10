البنك الدولي: الإمارات من أبرز الدول في إنصاف المرأة العاملة

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد البنك الدولي أن الإمارات تُعَد من أبرز دول العالم التي أجرت تعديلات على قوانينها بُغية إنصاف المرأة العاملة، ومساواتها بالرجل، خاصةً فيما يتعلق بالاستحقاقات كالرواتب وأيضاً الإجازات.

ونشر البنك الدولي تقريراً على موقعه الشبكي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث رصد فيه ظروف المرأة العاملة في مختلف دول العالم.

وذكر التقرير أن الإمارات تُصنف مع نيوزيلندا وجزر مارشال كأبرز دول العالم التي أجرت تعديلات على قوانينها لسن تشريعات جديدة تضمن المساواة في الأجور، والرواتب والمكافآت بين السيدات العاملات والرجال العاملين في نفس الدرجات الوظيفية.

وأضاف التقرير أن الإمارات أيضاً قد أعلنت العام الماضي عن تعديلات تنص على منح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.

وأشاد تقرير البنك الدولي بهذه الخطوة، وذكر أن الإمارات هي الدولة الأولى والوحيدة حتى الآن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي اتخذتها.

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