«كانون الشرق الأوسط» تحتفي بالفائزين بالموسم الأول من برنامج الشباب «أكتشف»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كانون الشرق الأوسط» لتكنولوجيا وخدمات التصوير، أسماء الفائزين بالموسم الأول من برنامج «أكتشف».

جاء ذلك خلال حفل افتراضي لتسليم الجوائز، عقد مؤخراً بحضور حكام المسابقة، والفائز بالموسم الأول من «أكتشف»، والمتسابقين، وفريق إدارة «كانون»، وذلك لتكريم إبداع ومهارات شباب اليوم.

ويهدف البرنامج إلى التعرف إلى إمكانات الجيل القادم من منشئي المحتوى، ومحبي الطباعة والتوثيق بالفيديو في المنطقة، لمساعدتهم على تحويل شغفهم بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والطباعة، إلى وظيفة ومهنة مجزية. كما يساعد البرنامج الفائزين على استكشاف فرص الأعمال، أو تحديد مسارهم المهني، وفقاً لشغفهم واهتماماتهم.

وقالت مي يوسف مدير الاتصال المؤسسي وخدمات التسويق في «كانون الشرق الأوسط»: نهنئ الفائز والمتسابقين، وكافة المشاركين في برنامج «أكتشف» لهذا العام. ونحن فخورون بإنجازاتهم، بعد أن تفوقوا على أكثر من 90 مشاركاً تميزوا من بين أكثر من 400 مشاركة. ويعكس نجاح برنامج «أكتشف»، الحيوية التي تتمتع بها شريحة الشباب النابضة بالحياة والإبداع في الإمارات والمنطقة، ونحن حريصون على مواصلة دعم الشباب، لتحقيق أحلامهم، من خلال إطلاق العنان لإبداعاتهم.

وفاز بالمسابقة، ريتشارد غالابيت، الطالب الجامعي البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يعمل كمحرر رسومات بدوام جزئي. وحصل غالابيت على منتجات بقيمة 15 ألف درهم من «كانون»، بالإضافة إلى 15 ألف درهم نقداً، فضلاً عن عضوية لمدة عام في حاضنة محلية لريادة الأعمال، للمساعدة في إطلاق فكرة مشروعه الإبداعي.

وتشكل نسبة الشباب دون الـ 25 عاماً، أكثر من 60 % من سكان المنطقة، ما يجعلها واحدة من أعلى النسب في العالم، وقوة دافعة لمسار التنمية والتطور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ويواجه الشباب اليوم تحدياً، يتمثل في استكمال التعليم، مع التزود بالمهارات الضرورية، لضمان تحقيق النجاح في المسارات المهنية التي اختاروها.

وبالإضافة إلى غالابيت، ضمت قائمة المتأهلين لوحدات المسابقة الأربع، 3 من المقيمين في الإمارات، وهم ييدو جوبان من الهند، ويوسف فوتسوم من أريتيريا، وهانز فيلياربا من الفلبين، إلى جانب تريسي خوند، وهي لبنانية مقيمة في المملكة العربية السعودية.

وتم الإعلان عن برنامج «أكتشف» العام الماضي، حيث يتضمن 4 مساقات على مدار العام، هي اكتشف شغفك، ابدأ رحلتك الإبداعية، لاحق شغفك الإبداعي، وابدأ مهنتك الإبداعية. واستقطبت الدورة الأولى فنانين ومحترفين شباب، تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاماً. ويعني اسم البرنامج «أكتشف»، البحث عن مهارات روح المبادرة لدى الشباب في المنطقة وتطويرها، وهو يتماشى مع جهود «كانون» في رعاية ودعم الطموحات، كما يعد أحد الركائز الرئيسة لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة من هذا البرنامج قريباً.

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