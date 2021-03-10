«مطارات دبي» تعزز خيارات العمل المرنة والرعاية الأسرية للموظفات

المصدر: دبي - البيان

عززت مطارات دبي خيارات العمل المرنة وسياسات رعاية الأسرة للمرأة، لدعم توازن أفضل بين العمل والحياة وذلك حرصاً منها لتشجيع زيادة الإنتاجية بين الموظفات.

ولدعم الموظفات خلال هذه الفترة الصعبة وما بعدها، قدمت مطارات دبي ساعات عمل مرنة وخيارات العمل عن بعد، بالإضافة إلى تعزيز سياسات رعاية الأسرة مثل مزايا إجازة الأمومة. يمكن للنساء في مطارات دبي اختيار العمل عن بُعد لمدة تصل إلى يومين في الأسبوع والاستفادة من ساعات العمل المرنة لمنحهن مزيدًا من المرونة لإدارة العمل والالتزامات الشخصية.



توازن العمل

وقال مشاري البناي، نائب الرئيس التنفيذي - إدارة الموارد البشرية والتطوير في مطارات دبي: «خلال الوضع الراهن، يعد خطر الإرهاق حقيقيًا للغاية ويمكن أن يؤثر على تقدم المرأة في القوى العاملة، على وجه الخصوص، حيث تحاول تحقيق التوازن العمل مع الحياة الشخصية في خضم الوباء. في مطارات دبي، نتفهم أهمية جودة الحياة ودعم نمو دولة مزدهرة من خلال وجود مجتمع مستدام وصحي. ونعلم أن تحسين الرفاهية والتقليل من التوتر يؤدي إلى تحفيز أفضل ومزيد من الإنتاجية، ولهذا السبب قمنا بتعزيز سياساتنا لتحسين خيارات العمل المرنة عن بُعد لدعم النساء في مكان العمل».



ووفقًا لمنظمة العمل الدولية حول اليد العاملة والاتجاهات الاجتماعية لعام 2020، لقد تسببت جائحة Covid-19 في تضارب كبير بين المسؤوليات المهنية والشخصية، مما أدى إلى تغيير كامل في العمل والحياة المنزلية حول العالم. ووجدت أن النساء ما زلن يتحملن العبء الأكبر من مسؤوليات رعاية الأطفال وواجبات الرعاية المنزلية.



إجازة الأمومة

كما عززت مطارات دبي أيضًا إجازة الأمومة التي تمنح للمرأة الآن إجازة سخية لمدة 5 أشهر، مع خيار تمديدها باستخدام الإجازات السنوية الإضافية. هناك أيضًا سياسات رعاية أسرية إضافية لدعم الأمهات الجدد لأطفال من شريحة أصحاب الهمم أو الأمهات اللائي لديهن أطفال رضع في رعاية حديثي الولادة. يمكن أيضًا إجراء المزيد من الترتيبات الخاصة لدعم الموظفات أثناء فترة الحمل لضمان صحة وسلامة الموظفة وطفلها قبل الولادة.

وتشمل التغييرات على مناوبات العمل، التغيير المؤقت في نوعية العمل، تقليل ساعات العمل، وتخصيص أماكن وقوف السيارات القريبة وكذلك العمل عن بعد.

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